Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman kapanıyor? Tarih belli oldu, geri sayım başladı! e-Okul ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek?

        Okullar ne zaman kapanıyor? Tarih belli oldu, geri sayım başladı! e-Okul ne zaman kapanacak?

        Yaz sıcaklarının gelmesi, son sınavların yapılmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler merak içerisinde "Okullar ne zaman kapanıyor?" ve "e-Okul ne zaman kapanacak?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Merak edilen tarihler Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminin açıklanmasının ardından belli oldu. Özellikle de not ve karne hesaplaması yapacaklar için ise "e-Okul ne zaman kapanıyor?" sorusunun cevabı kritik önem taşıyor. Peki, okullar ne zaman kapacak? Karneler ne zaman verilecek? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 08:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Okullar ne zaman kapanıyor? e-okul ne zaman kapanıyor? 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken öğrenciler, veliler ve öğretmenler yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi çalışma takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi belli olurken, milyonlarca öğrenci uzun yaz tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün dağıtılacak? İşte okulların kapanacağı tarih...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

        3

        Yaklaşık 20 milyon öğrenci için eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek ve yaz tatili dönemi başlayacak.

        4

        E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

        e-Okul sistemi karne dönemlerine göre kapanmıyor. Okullar kapansa da sistem açık kalmaya devam edecek.

        5

        KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK?

        Karne dağıtımı, eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Okulların kendi programlarına göre farklı saatlerde karne törenleri düzenlenebilecek.

        Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, notlarını e-Okul sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğrenci içeride veli dışarıda sınavda

        Liselere Geçiş Sınavı heyecanı başladı

        #okullar
        #ne zamankapanacak
        #Karne
        #e-okul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        Trump: Netanyahu'nun muhakeme yeteneği yok
        Trump: Netanyahu'nun muhakeme yeteneği yok
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        300 milyar dolarlık barış
        300 milyar dolarlık barış
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        İşçilerin yıllık izin hakları
        İşçilerin yıllık izin hakları
        Genç yönetici ağlattı... Atla gelen ölüm!
        Genç yönetici ağlattı... Atla gelen ölüm!
        Ayrılık itirafı
        Ayrılık itirafı
        İllerimizde hava durumu... Termometre yükseliyor
        İllerimizde hava durumu... Termometre yükseliyor
        Eğitim süresi en uzun ve en kısa olan iller
        Eğitim süresi en uzun ve en kısa olan iller
        Panzerler'den 7 gollü galibiyet!
        Panzerler'den 7 gollü galibiyet!
        Beyaz Et soruşturmasında 29 kişiye adli kontrol
        Beyaz Et soruşturmasında 29 kişiye adli kontrol
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu