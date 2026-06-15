Okullar ne zaman kapanıyor? Tarih belli oldu, geri sayım başladı! e-Okul ne zaman kapanacak?
Yaz sıcaklarının gelmesi, son sınavların yapılmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler merak içerisinde "Okullar ne zaman kapanıyor?" ve "e-Okul ne zaman kapanacak?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Merak edilen tarihler Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminin açıklanmasının ardından belli oldu. Özellikle de not ve karne hesaplaması yapacaklar için ise "e-Okul ne zaman kapanıyor?" sorusunun cevabı kritik önem taşıyor. Peki, okullar ne zaman kapacak? Karneler ne zaman verilecek? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...
Okullar ne zaman kapanıyor? e-okul ne zaman kapanıyor? 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken öğrenciler, veliler ve öğretmenler yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi çalışma takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi belli olurken, milyonlarca öğrenci uzun yaz tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün dağıtılacak? İşte okulların kapanacağı tarih...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
Yaklaşık 20 milyon öğrenci için eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek ve yaz tatili dönemi başlayacak.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
e-Okul sistemi karne dönemlerine göre kapanmıyor. Okullar kapansa da sistem açık kalmaya devam edecek.
KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK?
Karne dağıtımı, eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Okulların kendi programlarına göre farklı saatlerde karne törenleri düzenlenebilecek.
Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, notlarını e-Okul sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek.