Okullarda ders saati değişti mi? 14 Eylül İstanbul’daki okullarda dersler saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretim dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İstanbul'da resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde ulaşımda aksaklıklara yol açmaması amacıyla önemli bir düzenleme yapıldığı belirtildi. Öğrencilerin ders saatlerine ilişkin açıklama merak konusu oldu. Alınan kararla şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesi hedeflendi. Peki,okullarda ders saati değişti mi? 14 Eylül İstanbul'daki okullarda dersler saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?
Ders saatlerine ilişkin güncel açıklama geldi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağı hatırlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki genel uygulamaya göre ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların ders saatlerinde değişiklik yapıldı. Peki Okul saatleri değişti mi, ders saatleri kısalacak mı, İstanbul’daki okullarda dersler saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?
OKULLARDA DERS SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?
İstanbul'daki okullarda 14 Eylül'de dersler 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak
İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağı hatırlatıldı.
Kent genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağı aktarılan açıklamada, velilerin de öğrencilerini araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksaklıklara yol açmaması amacıyla önemli bir düzenleme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ilk derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Alınan kararla hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenle ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesi hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.