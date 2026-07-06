OKULLARIN AÇILMASINA NE KADAR KALDI? Okullar ne zaman açılacak, ilkokul, ortaokul ve lise kayıtları ne zaman?

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

2026 eğitim öğretim yılı kayıt süreci takvimi netleşirken, ilkokul ve ortaokul kademesinde kayıt işlemleri Temmuz ayı itibarıyla başlayacak. İlkokul 1. sınıf ile ortaokul 5. sınıfa geçecek öğrencilerin kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MERNİS adres bilgileri dikkate alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak (e-Kayıt) gerçekleştirilecek ve veliler sonuçları yine Temmuz ayı içinde sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

Lise düzeyinde ise süreç, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Herhangi bir liseye merkezi ya da yerel yerleştirme ile yerleşen öğrencilerin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak tamamlanacak. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen ya da tercihlerini değiştirmek isteyen öğrenciler için ise Ağustos ayı boyunca nakil başvuru süreci devam edecek. Bu takvim doğrultusunda velilerin özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında e-Okul sistemini yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.