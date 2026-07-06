OKULLARIN AÇILMASINA NE KADAR KALDI? Okullar ne zaman açılacak, ilkokul, ortaokul ve lise kayıtları ne zaman?
Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli aynı soruların yanıtını arıyor: Okullar ne zaman açılacak, kayıt süreci nasıl işleyecek ve hangi adımlar öne çıkacak? İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yapılacak işlemlerle ilgili beklenti her geçen gün artarken, özellikle kayıt takvimi ve uygulama detaylarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Eğitim sisteminde her yıl belirlenen takvim doğrultusunda ilerleyen süreçte, bu yılın nasıl şekilleneceği ve hangi yeniliklerin öne çıkacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, ilkokul, ortaokul ve lise kayıtları ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli aynı soruların yanıtını arıyor: Okullar ne zaman açılacak, kayıt süreci nasıl işleyecek ve hangi adımlar öne çıkacak? İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yapılacak işlemlerle ilgili beklenti her geçen gün artarken, özellikle kayıt takvimi ve uygulama detaylarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Eğitim sisteminde her yıl belirlenen takvim doğrultusunda ilerleyen süreçte, bu yılın nasıl şekilleneceği ve hangi yeniliklerin öne çıkacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, ilkokul, ortaokul ve lise kayıtları ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ders zili, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak ve birinci dönem resmen başlayacak. Yeni döneme daha sağlıklı bir başlangıç yapılabilmesi adına, özellikle okul öncesi ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum süreci de planlandı. Bu kapsamda minik öğrencilerin okula alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Söz konusu süreçte öğrencilerin okul ortamını tanımaları, öğretmenleriyle bağ kurmaları ve eğitim hayatına daha rahat adapte olmaları hedefleniyor.
OKULLARIN AÇILMASINA NE KADAR KALDI?
Bugün (6 Temmuz 2026) itibarıyla, okulların açılmasına tam 70 gün (yaklaşık 2 buçuk ay) kaldı.
İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
2026 eğitim öğretim yılı kayıt süreci takvimi netleşirken, ilkokul ve ortaokul kademesinde kayıt işlemleri Temmuz ayı itibarıyla başlayacak. İlkokul 1. sınıf ile ortaokul 5. sınıfa geçecek öğrencilerin kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MERNİS adres bilgileri dikkate alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak (e-Kayıt) gerçekleştirilecek ve veliler sonuçları yine Temmuz ayı içinde sistem üzerinden görüntüleyebilecek.
Lise düzeyinde ise süreç, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Herhangi bir liseye merkezi ya da yerel yerleştirme ile yerleşen öğrencilerin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak tamamlanacak. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen ya da tercihlerini değiştirmek isteyen öğrenciler için ise Ağustos ayı boyunca nakil başvuru süreci devam edecek. Bu takvim doğrultusunda velilerin özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında e-Okul sistemini yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.