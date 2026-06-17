Ölümüne Aşk filmi, sıra dışı hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Başrollerini Murat Akkoyunlu ile Fulya Zenginer'in paylaştığı film, romantik komedi ve kara mizah unsurlarını bir araya getiriyor. Ayten Uncuoğlu, Suat Sungur ve Bülent Çolak gibi deneyimli isimlerin de yer aldığı yapım, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. 2023 yılında vizyona giren film, eğlenceli hikâyesiyle sinemaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Ölümüne Aşk filminin konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte detaylar...