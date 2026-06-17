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        Haberler Bilgi Gündem Ölümüne Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümüne Aşk ne zaman, nerede çekildi?

        Ölümüne Aşk filmi konusu ve oyuncuları: Ölümüne Aşk ne zaman, nerede çekildi?

        Ölümüne Aşk filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverlerin gündemindeki yerini aldı. Filmin yönetmen koltuğunda Okan Ege Ergüven otururken, senaryosu Okan Ege Ergüven ile Soysal Demir imzası taşıyor. 2023 yapımı film, absürt komedi unsurlarını romantik bir hikâyeyle buluşturuyor. Peki, Ölümüne Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümüne Aşk ne zaman, nerede çekildi? İşte Ölümüne Aşk filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 19:14 Güncelleme:
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        Ölümüne Aşk filmi, sıra dışı hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Başrollerini Murat Akkoyunlu ile Fulya Zenginer'in paylaştığı film, romantik komedi ve kara mizah unsurlarını bir araya getiriyor. Ayten Uncuoğlu, Suat Sungur ve Bülent Çolak gibi deneyimli isimlerin de yer aldığı yapım, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. 2023 yılında vizyona giren film, eğlenceli hikâyesiyle sinemaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Ölümüne Aşk filminin konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte detaylar...

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        ÖLÜMÜNE AŞK KONUSU NEDİR?

        Altınel ailesinin yanında uzun yıllardır bahçıvanlık yapan Tahsin, evde beş aydır hizmetçi olarak çalışan güzel Ayperi’ye abayı yakar. Ailenin tatile çıkmasıyla, Ayperi’ye açılmakta, aşkını itiraf etmekte zorlanan Tahsin’in aradığı fırsatı ayağına gelir. Fakat ailesiyle gitmeyen evin haylaz oğlu Timuçin’in gece yarısı aniden arkadaşlarıyla birlikte eve gelmesi her şeyi değiştirir. Parti yapacaklardır. Timuçin, Tahsin ile Ayperi’ye kötü davranmakla kalmaz, gecenin o saatinde hizmet etmek zorunda bırakır. Burnundan soluyan Tahsin’in eli kolu bağlıdır. Ayperi’nin tarçın yerine yanlışlıkla elmaların üstüne fare zehri dökmesi olayların çığırından çıkmasına neden olur. Artık Ayperi ve Tahsin 5 kişinin ölümünden sorumlu birer katildirler.

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        ÖLÜMÜNE AŞK OYUNCULARI KİMLER?

        Fulya Zenginer

        Murat Akkoyunlu

        Ayten Uncuoğlu

        Aslı Altaylar

        Suat Sungur

        Tuncay Beyazıt

        Bülent Çolak

        Kaan Yılmaz

        Hakan Dost Elver

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        ÖLÜMÜNE AŞK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Ölümüne Aşk, 2023 yapımı bir Türk filmidir. Yapım, 20 Nisan 2023 tarihinde sinemaseverlerle buluştu. Film, vizyona girdikten sonra televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıkmaya başladı.

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