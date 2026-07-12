ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2026 ortaokul kayıtları nasıl yapılır?
Ortaokul kayıt süreciyle ilgili merak giderek artıyor. Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken veliler, çocuklarının kayıt işlemlerine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Kayıt takvimi, gerekli belgeler ve izlenecek adımlar hakkında araştırmalar hız kazanırken, resmi açıklamaların ne zaman yapılacağı da en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2026 ortaokul kayıtları nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde.
Ortaokul kayıt süreciyle ilgili merak giderek artıyor. Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken veliler, çocuklarının kayıt işlemlerine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Kayıt takvimi, gerekli belgeler ve izlenecek adımlar hakkında araştırmalar hız kazanırken, resmi açıklamaların ne zaman yapılacağı da en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2026 ortaokul kayıtları nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde.
ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ortaokul kayıt işlemleri, öğrencilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik şekilde yapılacak. Bu kapsamda öğrenciler, ikamet ettikleri adreslere göre belirlenen okullara doğrudan yerleştirilecek.
Veliler ise çocuklarının hangi okula kayıt yaptırıldığını; Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sorgulama ekranları, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile ilgili okul yönetimleri üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek.