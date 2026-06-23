YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi belli oldu mu?
Milyonlarca üniversite adayının katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından gözler YKS sonuç tarihine çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarının sona ermesiyle birlikte adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için geri sayıma başladı. ÖSYM'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımlamasının ardından YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, YKS sonuç tarihi belli oldu mu? İşte 2026 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
2026 YKS maratonunun tamamlanmasının gözler sonuç tarihine çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca üniversite adayı puanını öğrenmek için bekleyişini sürdürüyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih süreci başlayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.
YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç ekranında adayların puanları, başarı sıralamaları ve yerleştirme puanlarına ilişkin bilgiler yer alacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Tercih tarihleri ve tercih kılavuzu ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.
ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, tercih döneminde yalnızca puanların değil başarı sıralamalarının da dikkate alınmasını öneriyor. Adayların ilgi alanları, kariyer hedefleri ve üniversitelerin sunduğu imkânları değerlendirerek tercih listelerini oluşturmaları tavsiye ediliyor.