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        Haberler Bilgi ÖZYES TERCİH EKRANI 2026: ÖSYM kılavuzu ile 2026 ÖZYES tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖZYES (BESYO) taban puanları ve kontenjanları!

        ÖZYES TERCİH EKRANI 2026: ÖSYM kılavuzu ile 2026 ÖZYES tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖZYES (BESYO) taban puanları ve kontenjanları!

        2026 YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercihleri için geri sayım sona erdi. BESYO ve spor bilimleri fakültelerinde eğitim almak isteyen adayların merakla beklediği ÖZYES tercih süreci 24 Eylül itibarıyla başladı. Üniversite tercihleri ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 ÖZYES tercih kılavuzu doğrultusunda yapılacak. Adaylar Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon gibi bölümlerin kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. Peki, 2026 ÖZYES tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖZYES tercih ekranı ile BESYO taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 15:42 Güncelleme:
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı’na (ÖZYES) katılan adayların tercih süreci 24 Eylül itibarıyla başladı. ÖZYES tercihleri 30 Eylül saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılabilecek. Bu süreçte adaylara ÖSYM’nin yayımladığı 2026 ÖZYES tercih kılavuzu yol gösterecek. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon gibi bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları göz önünde bulundurulacak. İşte ÖZYES tercih ekranı ve 2026 BESYO taban puanları…

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        2026 ÖZYES TERCİHLERİ BAŞLADI!

        2026 YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için tercih işlemleri, 24 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla başladı.

        Tercih süreci, 30 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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        ÖZYES TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecek.

        ÖZYES EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2026 ÖZYES TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

        2026 ÖZYES tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yerleştirme işleminde, 2026 ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzlarında yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

        Bu nedenle tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini kılavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

        ÖZYES TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        2026 BESYO TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 BESYO taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları henüz belli olmadı. 2026 yılına ilişkin veriler, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

        Adaylar geçtiğimiz yılın taban puanları ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yapacak.

        2025 ÖZYES TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

        Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; yerleştirme puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek. Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacak. En yüksek YP’ye sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

        Öğretmenlik programları için Y-TYT’de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.).

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        YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

        Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversiteler tarafından yapılacak kayıt işlemleri için kayıt tarihi, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

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        #ÖZYES tercihleri
        #besyo
        #ÖZYES tercih kılavuzu
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