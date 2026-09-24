ÖZYES TERCİH EKRANI 2026: ÖSYM kılavuzu ile 2026 ÖZYES tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖZYES (BESYO) taban puanları ve kontenjanları!

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; yerleştirme puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek. Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacak. En yüksek YP’ye sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

Öğretmenlik programları için Y-TYT’de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.).