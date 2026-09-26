PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ 2026: Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma yazı hangi ayda başlayacak, kaç gün sürecek?
Pastırma sıcakları ile ilgili araştırmalar sonbaharın gelmesiyle birlikte hız kazandı. Eylül ayının sonuna yaklaşılırken havaların ne zaman yeniden ısınacağı merak konusu oldu. Sonbaharın son dönemlerinde etkili olan ve kış öncesinde kısa süreli sıcaklık artışını beraberinde getiren pastırma yazı için gözler ekim ve kasım aylarına çevrildi. Özellikle gündüz saatlerinde güneşli ve ılık havanın etkili olduğu bu dönemin başlangıç tarihi ve ne kadar süreceği araştırılıyor. Peki, 2026 pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma yazı hangi ayda görülecek, kaç gün sürecek? İşte 2026 yılında pastırma sıcaklarının beklendiği tarihler ve konu hakkında detaylı bilgiler...
Sonbaharın gelişiyle birlikte havalar soğurken, ‘’Pastırma yazı ne zaman başlayacak?’’ sorusu gündemde en çok araştırılanlardan oldu. Türkiye'de genellikle ekim ayının sonları ile kasım ayının ilk yarısında görülen pastırma sıcakları, kış öncesinde kısa süreli bir sıcak hava döneminin yaşanmasına neden oluyor. Gündüzleri güneşli ve ılık havanın hakim olduğu bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkabiliyor. Her yıl aynı tarihlerde görülmeyen pastırma yazının 2026 yılında ne zaman etkili olacağı ise merak ediliyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman gelecek, ekimde mi kasımda mı görülecek, ne kadar sürecek? İşte 2026 Pastırma yazı başlangıç tarihi ve kaç gün süreceğine ilişkin detaylar...
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026?
Pastırma sıcakları genellikle Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının ilk yarısı arasındaki dönemde görülüyor.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda 2026 yılında pastırma yazının 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Ancak bu tarihler kesinlik barındırmıyor. 2026 yılında pastırma sıcaklarının ne zaman ve kaç gün boyunca etkili olacağı, ekim ve kasım aylarında yayımlanacak güncel hava durumu tahminleriyle netlik kazanacak.
PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Pastırma sıcakları genellikle 3 ila 7 gün arasında etkili oluyor. Bununla birlikte yüksek basınç koşullarına ve hava sistemlerinin hareketine bağlı olarak bu süre değişebiliyor.
Bazı yıllarda birkaç gün süren sıcak hava, uygun atmosfer koşullarında bir haftadan uzun süre devam edebiliyor. Pastırma yazının her yıl aynı tarihte başlaması veya aynı süre boyunca etkili olması beklenmiyor.
PASTIRMA SICAKLARI NEDİR, NEDEN OLUR?
Pastırma sıcakları, sonbaharın son dönemlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı, güneşli ve genellikle sakin havanın etkili olduğu kısa süreli döneme verilen isimdir.
Bu dönemde yüksek basınç koşullarının etkisiyle bulutluluk ve yağış azalabilir. Gündüzleri sıcak ve güneşli hava görülürken geceleri sıcaklıklar düşebilir.
PASTIRMA YAZI NEDEN PASTIRMA SICAKLARI OLARAK ADLANDIRILIR?
Pastırma yazı adı, geleneksel pastırma üretiminden geliyor. Sonbaharın sonlarında görülen sıcak ve kuru hava koşulları, pastırmanın kurutulması için elverişli bir ortam oluşturuyor.
Geçmişte pastırma üretiminin bu dönemde yaygın olarak yapılması nedeniyle sonbaharda yaşanan kısa süreli sıcak hava, halk arasında pastırma yazı veya pastırma sıcakları olarak adlandırılıyor.
PASTIRMA SICAKLARI HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLÜR?
Pastırma sıcakları Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülebiliyor. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin hissedilebilen bu dönem, bölgesel hava koşullarına göre farklılık gösteriyor.