PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ 2026: Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma yazı hangi ayda başlayacak, kaç gün sürecek?

Sonbaharın gelişiyle birlikte havalar soğurken, ‘’Pastırma yazı ne zaman başlayacak?’’ sorusu gündemde en çok araştırılanlardan oldu. Türkiye'de genellikle ekim ayının sonları ile kasım ayının ilk yarısında görülen pastırma sıcakları, kış öncesinde kısa süreli bir sıcak hava döneminin yaşanmasına neden oluyor. Gündüzleri güneşli ve ılık havanın hakim olduğu bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkabiliyor. Her yıl aynı tarihlerde görülmeyen pastırma yazının 2026 yılında ne zaman etkili olacağı ise merak ediliyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman gelecek, ekimde mi kasımda mı görülecek, ne kadar sürecek? İşte 2026 Pastırma yazı başlangıç tarihi ve kaç gün süreceğine ilişkin detaylar...