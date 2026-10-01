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        Haberler Bilgi PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Havalar yeniden ısınacak mı, ne zaman ısınacak? 2026 Pastırma yazı tarihi

        PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Havalar yeniden ısınacak mı, ne zaman ısınacak? 2026 Pastırma yazı tarihi

        Eylül ayının son günlerinde sonbaharın serin ve yağışlı havası etkisini hissettirmeye başlarken gözler pastırma sıcaklarına çevrildi. Havaların yeniden ısınıp ısınmayacağını merak eden vatandaşlar, sonbaharda yazdan kalma günlerin yaşanmasını sağlayan pastırma yazının bu yıl ne zaman başlayacağını araştırıyor. Genellikle ekim ve kasım aylarında görülen bu dönemde, güneşli havayla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkabiliyor. Peki, 2026 pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Ekim ayında havalar yeniden ısınacak mı? İşte 2026 pastırma yazı tarihi ve bu döneme ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 00:06 Güncelleme:
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        Eylül ayının son günlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların etkisini artırmasıyla birlikte gözler pastırma yazına çevrildi. Havaların yeniden ısınıp ısınmayacağı merak eden vatandaşlar, sonbaharda kısa süreliğine yaz havasını geri getiren pastırma sıcaklarının bu yıl hangi tarihlerde etkili olacağını araştırmaya başladı. Pastırma sıcaklarının başlayacağı tarih ve etkili olacağı bölgeler, o yılın meteorolojik koşullarına göre değişiyor. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. Peki, 2026 pastırma yazı ne zaman başlayacak, Türkiye'de hangi bölgelerde görülecek? Ekim ayında havalar yeniden ısınacak mı? İşte pastırma yazının beklendiği dönem ve merak edilenler...

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        2026 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 yılında pastırma sıcaklarının başlayacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Türkiye'de genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısında görülen pastırma yazı, meteorolojik koşullara bağlı olarak her yıl farklı tarihlerde yaşanabiliyor.

        Bu yıl da ekim sonu ve kasım başı olası dönem olarak öne çıkıyor. Ancak sıcaklıkların hangi tarihlerde yükseleceği, ekim ayının ilerleyen günlerinde yayımlanacak hava durumu tahminleriyle netleşecek.

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        HAVALAR YENİDEN ISINACAK MI? METEOROLOJİDEN HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 29 Eylül-5 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahminine göre, eylül ayının son günlerinde yurdun birçok bölgesinde yağışlı hava etkili olacak.

        29 Eylül Salı günü Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

        30 Eylül Çarşamba günü ise yağışlı havanın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere geniş bir alanda etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Bu tahminler, ekim ayının ilk günlerinde birçok bölgede yağışlı havanın etkili olacağını gösteriyor. Pastırma sıcaklarının yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin daha net değerlendirmeler için ilerleyen haftaların meteorolojik tahminlerinin takip edilmesi gerekiyor.

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        PASTIRMA YAZI NEDİR, NEDEN OLUR?

        Pastırma yazı, sonbaharda soğuk ve yağışlı havaların ardından ortaya çıkan, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı kısa süreli güneşli ve ılık döneme verilen isimdir.

        Genellikle yüksek basınç koşullarıyla ilişkili olan bu dönemde gündüzleri güneşli ve sakin bir hava görülürken geceleri sıcaklıklar belirgin biçimde düşebilir. Yağışların azalması ve gündüz sıcaklıklarının yükselmesi, sonbaharın ortasında yazdan kalma günlerin yaşanmasına neden olur.

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        PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

        Pastırma sıcakları genellikle birkaç gün ile bir hafta arasında sürüyor. Ancak bu sürenin her yıl aynı olması beklenmiyor. Atmosfer koşullarına bağlı olarak sıcak ve güneşli hava daha kısa sürebileceği gibi bir haftadan uzun da devam edebiliyor.

        2026 yılında pastırma yazının kaç gün süreceği ise henüz belli değil.

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        NEDEN PASTIRMA YAZI DENİYOR?

        Pastırma yazı adını, geleneksel pastırma üretiminden alıyor. Sonbaharın bu döneminde gündüzlerin güneşli ve ılık, gecelerin ise serin geçmesi, etin kurutulması için elverişli koşullar oluşturuyor. Geçmişte pastırma yapımında değerlendirilen bu hava koşulları nedeniyle kısa süreli sonbahar sıcaklıkları halk arasında pastırma yazı olarak adlandırılıyor.

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        #PASTIRMA YAZI
        #Pastırma sıcakları
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