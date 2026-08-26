RAFLARDA YERİNİ ALDI! BİM 25-26-28-30 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM markete bu hafta neler geliyor? Kırtasiye malzemeleri satışta...
BİM'in Ağustos ayının son haftasına özel aktüel ürün kampanyaları satışa çıktı. 25, 26, 28 ve 30 Ağustos 2026 tarihlerinde raflarda yer alan indirimli ürünler, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Ev ihtiyaçlarından mutfak ürünlerine, kişisel bakımdan günlük kullanıma yönelik birçok farklı kategoriye ait ürünler kampanya kapsamında satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta hangi ürünler var, indirimli ürünlerin fiyatları ne kadar? İşte 25-30 Ağustos 2026 BİM aktüel ürünler kataloğuna dair tüm detaylar...
BİM aktüel ürünler kataloğu, yeni hafta alışveriş planı yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Salı günü raflarda yerini alan kampanyalı ürünlerin yanı sıra 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlanan kırtasiye ürünleri de yoğun ilgi görüyor. Öğrenci ve velilerin ihtiyaçlarına yönelik okul malzemeleri, ev yaşam ürünleri, gıda ve farklı kategorilerdeki fırsatlar BİM mağazalarında satışa sunuluyor. Peki BİM’de bu hafta hangi ürünler var, aktüel kampanyalarda neler yer alıyor? İşte 25 Ağustos 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan fırsatlar...
BİM 25 AĞUSTOS 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU
Dost %0,5 Yağlı Süt 1 L: 32,50 TL
Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 g: 129,00 TL
Pınar Az Yağlı Beyaz Peynir 900 g: 239,00 TL
Aknaz Peynir Çeşitleri 200 g (Çubuk / Tel / Misket): 92,50 TL
Taciroğlu Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g: 159,00 TL
İçim Labne 3x180 g: 175,00 TL
Taciroğlu Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g: 149,00 TL
İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g: 369,00 TL
Milk Academy Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 399,00 TL
Pınar Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g: 319,00 TL
Köylüm Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 750 g: 299,00 TL
Et ve Şarküteri Ürünleri
Aspiliç Piliç Chickers / Piliç Crispy Tenders Kajun Baharatlı 700 g: 159,00 TL
Torku Dana Kangal Sucuk 500 g: 319,00 TL
Sarp Et Dana Döner 500 g: 299,00 TL
Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 g: 99,00 TL
Pınar Hindi Uzun Sosis 430 g: 95,00 TL
Pınar Hindi Salam 900 g: 149,00 TL
Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 g: 65,00 TL
İçecek ve Diğer Gıda Ürünleri
İçim Ayran 1,5 L: 79,50 TL
Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml: 13,50 TL
Yörükoğlu Kakaolu Süt 180 ml: 13,50 TL
Yörükoğlu Sade Süt 180 ml: 13,50 TL
Activia Probiotik Yoğurt 8x100 g: 169,00 TL
Altınkılıç Ballı & Muzlu Kefirix 250 ml: 44,50 TL
Akdo Sade & Karamel Dondurma 680 ml / 500 g: 175,00 TL
Artmac Makaron 135 g: 145,00 TL
Sünger Bob Figürlü & Yumuşak Şekerli Fan Oyuncak 5 g: 199,00 TL
Devrilmez Oyuncaklı Meyve Aromalı Şekerleme Flipperz Hello Kitty 10 g: 89,00 TL
Tayaş Sert Şeker Çeşitleri 90 g: 19,75 TL
Mehmet Reis Kurabiye Çeşitleri 225 g: 75,00 TL
Oylum Vanilya Aromalı Gofret 1 kg: 125,00 TL
Yayla Popnays Ekşi Krema & Soğan Çeşnili Mısır Pirinç Patlağı 80 g: 39,00 TL
Nutova Yerli Dakota Çekirdek 400 g: 45,00 TL
Luppo Mini Kakaolu Sandviç Kek 55 g: 19,00 TL
Eti Popkek Frambuaz Soslu Beyaz Kaplamalı Kek 55 g: 13,00 TL
Ülker Çubuk Kraker 195 g: 27,50 TL
Wafer Master Mango Aromalı Rulo Gofret 240 g: 75,00 TL
Bifa Sütlü Kremalı Bisküvi 3x360 g: 149,00 TL
Master Nut Leblebi Ezmesi 300 g: 79,00 TL
Bifa Comicus Kakao Kremalı Oyuncaklı Yumurta 20 g: 25,00 TL
Keyifçe Cevizli Pestil Sarma 400 g: 149,00 TL
Züber Protein Collagen Bar 35 g: 45,00 TL
Züber Meyve Topu 80 g: 69,50 TL
Party Mısır Cipsi 200 g (Salsa Sos Aromalı): 44,00 TL
İçecekler
Le Monatta Nane Aromalı C Vitaminli Limonata 1 L: 52,00 TL
Le Cola Gazlı İçecek Kola 1 L: 32,50 TL
Uludağ Az Kalorili Gazoz 2,5 L: 69,00 TL
Teatone Şeftali Aromalı Soğuk Çay 330 ml: 20,00 TL
Black Bruin Enerji İçeceği 1 L: 45,00 TL
Kızılay Mango ve Lychee Aromalı Soğuk Çay 1 L: 42,00 TL
Nescafe Xpress Armut ve Cookie Aromalı Soğuk Kahve 250 ml: 54,50 TL
Nescafe Karışım Kahve 10'lu (Orijinal / Çikolata): 69,00 TL
Power Horse Enerji İçeceği 250 ml: 45,00 TL
Queen Bambu Doğal Bambu Özlü Tuvalet Kağıdı (40 Rulo, 3 Katlı)
Queen Bambu Doğal Bambu Özlü Kağıt Havlu (16 Rulo, 3 Katlı)
Molped Supernight Hijyenik Ped Gece (30'lu)
Kotex Günlük Ped (Normal 56'lı + İnce 56'lı)
Molfix Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi (128'li Maxi / 100'lü Junior / 80'li X Large)
Uni Baby Sensitive Islak Mendil (3x70'li)
Temizlik ve Deterjan Ürünleri
Güldal Ultra Çamaşır Suyu (1850 ml - Limon Kokulu / Okaliptüs / Kar Beyazı / Dağ Esintisi)
ABC Klasik Çamaşır Suyu (4 L)
Deepfresh Temizlik Havlusu (100'lü - Lilyum / Beyaz Sabun / Limon)
Sparx Parlatıcı ve Kurutucu (400 ml)
Sparx Limon Kokulu Kaya Tuzu (1500 g)
Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici (250 ml)
Miss Arap Sabunu (1 L)
Cif Lavabo Fayans Temizleyici (2x750 ml - Sakura + Amonyak)
Peros Toz Deterjan (10 kg - Beyazlar ve Renkliler)
Peros Çamaşır Yumuşatıcısı (5 L - Pembe Güller / Lavanta Bahçesi)
Mr. Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı (3,5 L + 0,5 L - Yaban Mersini / Limon)
Mr. Oxy Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı (1440 ml - Liberte / Lilyum & Mavi Lotus)
Kişisel Bakım, Kozmetik ve Aksesuarlar
Restorex Şampuan (900 ml - Kolajen-Biotin / Keratin-Argan / 7 Besleyici Yağ)
Duru Katı Sabun (1000 g - Saf Doğal)
DP Sıvı Saç Kremi (200 ml - Karanfil Özlü / Pamuk Sütü)
DP Fön Suyu (200 ml)
DP Saç Yağı (100 ml)
Repute / Chronic Men Deodorant (150 ml)
Gillette Blue 3 Hybrid Erkek Tıraş Bıçağı (1 Sap + 4 Başlık)
Venus Riviera Kadın Tıraş Bıçağı (3 Bıçaklı, 2'li)
Lionesse Meyve Temalı Banyo Süngeri
Kervancı Seyahat Makyaj Çantası
Naturalove Kirpik Kıvırıcı Seti
Naturalove Mini Kağıt Törpü Seti (4'lü)
Cook Love Temalı Bambu Kürdan Çeşitleri (40'lı)
Naturalove Glamberry Kumaş Dokulu Peçete (20'li)
Naturalove Dudak Balmı Çeşitleri (5 g)
Golden Rose Makyaj Sabitleme Spreyi (100 ml)
Golden Rose CC Krem (No: 105)
Golden Rose Likit Aydınlatıcı (No: 201 / 203)
Golden Rose Lip Gloss (No: 251 / 121)
Golden Rose Bordo Maskara
Golden Rose Göz Kalemi (No: 116)
BİM 26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS: 35.900,00 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 300 NFE: 21.900,00 TL
Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE: 19.900,00 TL
Keysmart 7 kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM: 17.900,00 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM: 20.900,00 TL
Keysmart 9 kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM: 22.900,00 TL
Keysmart 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 90 KM: 19.900,00 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM: 17.900,00 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS: 18.900,00 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM: 15.900,00 TL
Ofis Mobilyaları ve Temizlik Teknolojisi
Ofis Bazaar UP Siyah Yönetici Koltuğu: 5.790,00 TL
Ofis Bazaar UP Gri Yönetici Koltuğu: 6.190,00 TL
Ofis Bazaar BUYA Siyah Çalışma Koltuğu: 4.290,00 TL
Ofis Bazaar BUYA Beyaz Çalışma Koltuğu: 4.590,00 TL
Ofis Bazaar UP Siyah Şef Koltuğu: 5.590,00 TL
Ofis Bazaar UP Gri Şef Koltuğu: 5.790,00 TL
Kiwi Cam Temizleme Robotu KWC-7131: 3.900,00 TL
BİM 28 AĞUSTOS 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Leke Tutmaz Halı (~80x150 cm): 649 TL
Yazma (~100x100 cm): 99 TL
Maisonette Ayak Havlusu (~50x80 cm): 139 TL
Kadın Askılı Atlet: 99 TL
DAGİ Lazer Kesim Sütyen Çeşitleri: 399 TL
Kadın Çorap Çeşitleri (3'lü): 69 TL
Kığılı Dynamic Patik Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek (3'lü): 99 TL
Kashmir Halı Coco Paspas (~40x60 cm): 179 TL
Pötikare Masa Örtüsü (~160x160 cm): 139 TL
Pötikare Masa Örtüsü (~140x140 cm): 79 TL
Kadın Cüzdan: 199 TL
Kadın Çanta: 449 TL
English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL
Solingen Simli Meyve Bıçağı (3'lü): 129 TL
Bambu Standlı Cam Sıvı Sabunluk (2'li): 219 TL
Luminarc Cam Kavanoz Çeşitleri:
500 cc: 89 TL
750 cc: 99 TL
1000 cc: 109 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Fincanı (3'lü): 209 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Çerezlik Seti (3'lü): 139 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Yanı Su Bardağı Seti (6'lı): 199 TL
Glass in Love Gravürlü Boncuk Detaylı Cam Kupa Seti (3'lü): 179 TL
LAV Valeria Meşrubat Bardağı (3'lü): 119 TL
Benante Desenli Servis Tabağı (19 cm): 89 TL
Benante Desenli Yuvarlak Kase (25 cm): 109 TL
Benante Desenli Pizza Tabağı (31 cm): 169 TL
Benante Desenli Kase (14 cm): 59 TL
Benante Cam Kesme Tablası (20x30 cm): 129 TL
LAV Defne Servis Tabağı: 35 TL
LAV Vega Saklama Kabı (2370 cc): 160 TL
LAV Vega Saklama Kabı (1130 cc): 100 TL
LAV Lal Çay Bardağı (6'lı): 139 TL
LAV Alinda Saklama Kabı (345 cc): 39,50 TL
LAV Diamond Su Bardağı (3'lü): 109 TL
RAKLE Desenli Su Bardağı: 59 TL
BİM 30 AĞUSTOS 2026 PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV (DGQ4000): 11.750 TL
Tecno Spark Slim 4G Cep Telefonu (8 GB RAM / 256 GB): 12.900 TL
JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör: 1.490 TL
Polosmart İki Mikrofonlu Karaoke Seti (PBS169): 690 TL
Dijital Kamera & Fotoğraf Makinesi (PBS156): 1.900 TL
Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık (PBS167): 990 TL
TWS Kablosuz Kulaklık (PBS166): 690 TL
TWS Kablosuz Kulaklık (PBS165): 690 TL
Kablosuz Speaker Hoparlör (PBS168): 490 TL
Akıllı Saat (PBS164): 690 TL
Akıllı Bileklik (PBS163): 390 TL
20.000 mAh Powerbank (PBS161): 690 TL
10.000 mAh Powerbank (PBS160): 690 TL
10.000 mAh Powerbank (PBS150): 390 TL
5.000 mAh Powerbank Type-C (PBS162): 590 TL
Duvar Şarjı 65W (PBS159): 790 TL
Duvar Şarjı 30W (PBS157): 390 TL
Duvar Şarjı 20W (PBS156): 290 TL
Vakumlu Telefon Tutucu (PBS157): 690 TL
Araç Telefon Tutucu (PBS172): 190 TL
Tablet Telefon Standı (PBS171): 149 TL
Magsafe Selfie Işığı Ayarlanabilir Başlık (PBS170): 390 TL
Magsafe Selfie Işığı (PBS158): 390 TL
Araç Şarjı (PBS134): 190 TL
Kablolu Kulak İçi Kulaklık Çeşitleri: 149 TL
Şarj ve Data Kablosu Çeşitleri: 99 TL
RK5 Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL
RK5 Katlanabilir R5II Pro X Elektrikli Bisiklet: 29.900 TL
Kumtel Mini Buzdolabı: 4.900 TL
Heifer Cam Kettle Kettle: 790 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge FC9332/07: 6.490 TL
Brion Blender Seti MultiMix 5 Pro: 2.750 TL
Fakir Noble AC Motor Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 1.190 TL
Fakir Çay Makinesi Tea N More: 2.690 TL
Fakir Silvenox El Blenderı Siyah: 890 TL
Pilli Mini El Süpürgesi Gırgır: 390 TL
Arzum Sensörlü Köpük Sabun Makinesi: 390 TL
Kafa Lambası Hp100: 390 TL
Torch Ampul 20 Watt: 59 TL
Torch Ampul 50 Watt: 119 TL
Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.199 TL
Homendra Kilitli 4 Kapaklı Metal Ayakkabılık: 1.999 TL
Akülü Chevrolet Camaro HL558: 15.000 TL
Homendra Kirli Sepetli Banyo Organizeri: 1.799 TL
Homendra Ekmeklik Mutfak Dolabı: 1.499 TL
Zeka Parkuru Eksik Bırakmayan Kitap: 299 TL
Montessori İlkokula Hazırlık Seti: 299 TL
Kristal Puzzle: 339 TL
Yumuşak Bloklar Kübik: 299 TL
Uzaktan Kumandalı Araba: 999 TL
Eğitici Yarış Oyunu: 79 TL
Baloncuk Tabanca: 379 TL
Oyuncak Hayvanlar: 299 TL
Minik Canlılar Süper Hafıza Kiti: 109 TL
BİM 23 AĞUSTOS 2026 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ