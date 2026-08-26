RAFLARDA YERİNİ ALDI! BİM 25-26-28-30 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM markete bu hafta neler geliyor? Kırtasiye malzemeleri satışta...

BİM aktüel ürünler kataloğu, yeni hafta alışveriş planı yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Salı günü raflarda yerini alan kampanyalı ürünlerin yanı sıra 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlanan kırtasiye ürünleri de yoğun ilgi görüyor. Öğrenci ve velilerin ihtiyaçlarına yönelik okul malzemeleri, ev yaşam ürünleri, gıda ve farklı kategorilerdeki fırsatlar BİM mağazalarında satışa sunuluyor. Peki BİM’de bu hafta hangi ürünler var, aktüel kampanyalarda neler yer alıyor? İşte 25 Ağustos 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan fırsatlar...