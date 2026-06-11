Resimli Cuma mesajları 2026! En güzel, anlamlı, dualı ve ayetli Cuma mesajları
İslam alemi için haftanın en mübarek günü olan cuma günü geldiğinde sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak isteyenler resimli cuma mesajlarını gündemine aldı. Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşılabilecek resimli cuma mesajları yoğun ilgi görüyor. Anlamlı sözler, dualar, ayetler ve hadislerle hazırlanan cuma mesajları bu özel günün manevi atmosferini yansıtıyor. Resimli mesajlar hem WhatsApp hem de sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan içerikler arasında yer alıyor. İşte 12 Haziran 2026 en güzel, resimli cuma mesajları ve paylaşım sözleri.
Cuma günü, İslam alemi için en önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu mübarek günde milyonlarca kişi sevdiklerine güzel dileklerini iletmek için cuma mesajları paylaşıyor. Özellikle resimli cuma mesajları, sosyal medya kullanıcılarının en çok tercih ettiği paylaşımlar arasında bulunuyor. Manevi duyguların yoğun şekilde hissedildiği cuma gününde dualı ve anlamlı cuma mesajı ve sözleri büyük ilgi görüyor. İşte WhatsApp, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz en güzel cuma mesajları...
CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2026
Hayırlı Cumalar. Rabbim gönlünüzden geçen tüm güzel duaları kabul eylesin. Sağlık, huzur ve bereket hayatınızdan eksik olmasın.
Cumanız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun.
Rabbim bu mübarek günde gönüllerimize huzur, evlerimize bereket ve hayatımıza mutluluk nasip etsin. Hayırlı Cumalar.
Duaların göğe yükseldiği, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu güzel günde Allah tüm hayırlı dileklerinizi kabul etsin.
AYETLİ CUMA MESAJLARI
Cuma günlerinde Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle hazırlanan mesajlar da yoğun ilgi görüyor. İşte paylaşabileceğiniz anlamlı bir ayetli cuma mesajı:
"Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi, 153. Ayet)
Hayırlı Cumalar. Rabbim sabrımızı, şükrümüzü ve imanımızı daim eylesin.
"Kim Allah'a tevekkül ederse O ona yeter." (Talak Suresi, 3. Ayet)
Cumanız mübarek olsun. Rabbim her işinizde yardımcınız olsun.
ANLAMLI VE KISA CUMA MESAJLARI
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
DUALI CUMA MESAJLARI
Allah'ım bu mübarek cuma gününde bizleri affeyle, kalplerimizi ferahlat, işlerimizi kolaylaştır. Hayırlı Cumalar.
Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri ve ettiğiniz duaları kabul eylesin. Cumanız mübarek olsun.
Rahmetin, bereketin ve mağfiretin üzerimize yağdığı bu güzel günde Allah tüm Müslümanlara huzur ve mutluluk nasip etsin.
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.
Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yüce Allah dualarımızı kabul etsin, Hayırlı Cumalar!
KISA VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI
Hayırlı Cumalar, dualarınız kabul olsun.
Cumanız bereketli, gönlünüz huzurlu olsun.
Rabbim her yeni güne umut ve güzelliklerle başlamayı nasip etsin.
Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun.
Dualarla dolu, huzurlu bir cuma geçirmeniz dileğiyle.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
Cuma, Rabbimizin bize hediye ettiği bir müjdedir. Bu mübarek gün, birlikte namaz kılarak, dua ederek ve Rabbimize yönelerek manevi gücümüzü yenilememizi sağlar. Cuma günü dualarımızı kabul eden, dualarımıza icabet eden Rabbimize şükürler olsun. Tüm İslam aleminin Cuma günü mübarek olsun.
Allah'ım, Cuma gününde bize rahmetini ve lütfunu göster. Kalplerimizi Sana yaklaştır, günahlarımızı affet. Cumanın bereketiyle bizi nimetlerinle kuşat. Cuma gününe şükürle girelim, dualarımızı kabul eyle.
Cuma günü, bağışlanmanın, affın ve merhameti temsil eder. Rabbimizin rahmeti Cuma günü üzerimize yağar, dualarımızı kabul buyurur. O'nun lütfuyla günahlarımızı affettirir ve kalplerimizi temizler. Müminler için bir rahmet vesilesi olan Cuma gününüz mübarek olsun.
Dünya, ne kadar kararsız, ne kadar geçici. Göğün altına ne yağsa, toprak kabul etmiyor. Hangi dert, hangi sıkıntı, Allah'ın rahmetinden kaçabilir mi? Dualarımız, O'nun yanında asla işitilmez mi? Rabbimizin kullarına olan rahmeti, sonsuz değil mi? Bugün, Rabbimize yönelip, O'nun kudretine sığınıp, dualarımızı yükseltelim. Hayırlı Cumalar.
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Cuma günü, Rabbimize olan sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı dile getirmek için bir fırsattır. O'nun rahmeti ve lütfu bu mübarek günü kaplar. Dualarımızı içtenlikle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin, hidayetini üzerimize göndersin. Cumanız mübarek olsun.
Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin) Hayırlı cumalar.
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN VE HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Cuma, birlikte toplandığımız, Rabbimize dua ettiğimiz ve O'na yönelerek güçlendiğimiz bir gündür. Bu mübarek gün, Rabbimizin rahmetini ve mağfiretini umut ettiğimiz bir vesiledir. Dualarımızı samimiyetle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin ve hidayete erdirdiği kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun.
Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbimizin lütfu ve inayeti size daim olsun. Cumanız mübarek olsun!
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Cumanız mübarek olsun.
Gökten rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etme Allah’ım (cc). Cuma gününüz mübarek olsun.
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah (sav) girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Hayırlı cumalar.
Bu güzel cuma gecesinde, rahmetin gök yüzünden yağarken, sana açılan elleri ve çekilen salavat şerifleri boş çevirme Allah’ım (cc). Hayırlı Cumalar dilerim.
Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun… Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun…
Dualarla başlayan bu güzel Cuma gününün, huzurun, bereketin ve mutluluğun getirmesini dilerim. Cumanız mübarek olsun.