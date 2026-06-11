Dünya, ne kadar kararsız, ne kadar geçici. Göğün altına ne yağsa, toprak kabul etmiyor. Hangi dert, hangi sıkıntı, Allah'ın rahmetinden kaçabilir mi? Dualarımız, O'nun yanında asla işitilmez mi? Rabbimizin kullarına olan rahmeti, sonsuz değil mi? Bugün, Rabbimize yönelip, O'nun kudretine sığınıp, dualarımızı yükseltelim. Hayırlı Cumalar.

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.