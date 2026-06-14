14 Haziran Pazar tarihli Resmi Gazete yayımlanarak erişime açıldı. Günün sayısında çeşitli yönetmelikler, tebliğler ve ilanlar yer alırken, toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler yine yakından takip ediliyor. Kamuoyunu ilgilendiren pek çok önemli başlığın bulunduğu Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar dikkat çekerken, yeni kararlar merak konusu oldu. Peki, 14 Haziran 2026 Pazar günü Resmi Gazete’de hangi kararlar açıklandı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...