Resmi Gazete yayımlandı: 14 Haziran 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, her gün olduğu gibi 14 Haziran 2026 Pazar tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamuoyuna sunuldu. Toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler, genellikle gece yarısından itibaren erişime açılmaya devam ediyor. Güncel gelişmelerin yer aldığı Resmi Gazete aracılığıyla önemli kararlar duyurulurken, 14 Haziran tarihli sayıda hangi düzenlemelerin bulunduğu da merak konusu oldu. İşte günün öne çıkan başlıkları…
14 Haziran Pazar tarihli Resmi Gazete yayımlanarak erişime açıldı. Günün sayısında çeşitli yönetmelikler, tebliğler ve ilanlar yer alırken, toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler yine yakından takip ediliyor. Kamuoyunu ilgilendiren pek çok önemli başlığın bulunduğu Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar dikkat çekerken, yeni kararlar merak konusu oldu. Peki, 14 Haziran 2026 Pazar günü Resmi Gazete’de hangi kararlar açıklandı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
14 HAZİRAN 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Kastamonu Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Kastamonu Üniversitesi Su Sporları, Su ve Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Kastamonu Üniversitesi Tabiat Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Kastamonu Üniversitesi Tropik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2026/6)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri