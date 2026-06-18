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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları yayımlandı! 18 Haziran 2026 Resmi Gazete'de bugün neler var?

        Resmi Gazete kararları yayımlandı! 18 Haziran 2026 Resmi Gazete'de neler var?

        18 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gümrük mevzuatına kadar farklı alanlarda yeni yönetmelikler kamuoyuyla paylaşıldı. Sinema sektörünü ilgilendiren değerlendirme, sınıflandırma ve destek mekanizmalarında değişiklikler yapıldı. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği ile Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nde de dikkat çeken düzenlemeler yer aldı. İşte 18 Haziran 2026 Perşembe Resmi Gazete kararları ve öne çıkan başlıklar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 01:50 Güncelleme:
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        18 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte yeni yönetmelikler ve kararlar yürürlüğe girdi. Bugünkü sayıda kültür, turizm, sinema ve gümrük alanlarını ilgilendiren önemli düzenlemeler yer aldı. Özellikle sinema sektörüne yönelik yönetmelik değişiklikleri sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Elektronik para alanında verilen yeni faaliyet izni de finans teknolojileri ekosisteminde dikkat çekti. İşte detaylar...

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        RESMİ GAZETE'DE BUGÜN HANGİ YÖNETMELİKLER YAYIMLANDI?

        18 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler arasında kültür, sinema ve gümrük alanlarına ilişkin önemli düzenlemeler yer aldı.

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

        –– Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

        Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        Söz konusu düzenlemelerle kültür ve sanat politikaları ile gümrük uygulamalarında çeşitli güncellemeler yapıldı.

        SİNEMA SEKTÖRÜNDE NELER DEĞİŞTİ?

        Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması süreçlerinde değişikliğe gidildi. Ayrıca sinema sektörüne sağlanan desteklere ilişkin usul ve esaslarda da güncellemeler yapıldı.

        Düzenlemelerin sektörün finansman yapısı, destek mekanizmaları ve sınıflandırma süreçleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

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        GÜMRÜK ALANINDA HANGİ DÜZENLEMELER YAPILDI?

        Bugünkü Resmi Gazete'de Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği ile Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

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        SAĞLAM ÖDEME'YE ELEKTRONİK PARA FAALİYET İZNİ

        Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

        Elektronik para kuruluşları, ödeme sistemleri ve dijital finans ekosisteminin önemli aktörleri arasında yer alırken, son dönemde sektöre yönelik düzenlemeler de artış gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elektronik para ve ödeme kuruluşlarına ilişkin mevzuatı sektördeki faaliyetleri düzenliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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