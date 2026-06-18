18 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte yeni yönetmelikler ve kararlar yürürlüğe girdi. Bugünkü sayıda kültür, turizm, sinema ve gümrük alanlarını ilgilendiren önemli düzenlemeler yer aldı. Özellikle sinema sektörüne yönelik yönetmelik değişiklikleri sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Elektronik para alanında verilen yeni faaliyet izni de finans teknolojileri ekosisteminde dikkat çekti. İşte detaylar...