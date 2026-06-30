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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete yayımlandı 30 Haziran 2026 Salı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete yayımlandı 30 Haziran 2026 Salı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        30 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve gündeme damga vuracak düzenlemeler kamuoyunun dikkatine sunuldu. Ekonomiden eğitime, kamu yönetiminden sosyal yaşama kadar birçok alanda önemli değişiklikleri içeren kararların detayları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 01:54 Güncelleme:
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        1

        30 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve gündeme damga vuracak düzenlemeler kamuoyunun dikkatine sunuldu. Ekonomiden eğitime, kamu yönetiminden sosyal yaşama kadar birçok alanda önemli değişiklikleri içeren kararların detayları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİK

        –– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2026 Yılı Kontrole Tâbi Malzeme Listesi)

        3

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/10 (Değişik İş), K: 2026/3 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/163, K: 2026/67 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2025/231, K: 2026/82 Sayılı Kararı

        YARGITAY KARARLARI

        –– Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 29/06/2026 Tarihli ve 2026/1 Sayılı Kararı

        –– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 08/05/2026 Tarihli ve E: 2021/8, K: 2026/1 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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