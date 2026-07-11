REYTİNG SONUÇLARI 10 TEMMUZ AB TOTAL LİSTE || Yaz Bir Şarkı, Kuralsız Sokaklar ve Dünya Kupası Maçları...Dünün reyting sonuçları
Reyting sonuçları 10 Temmuz güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında "Yaz Bir Şarkı, Kuralsız Sokaklar ve Dünya Kupası Maçları" maçları öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 10 Temmuz Cuma yani dünün AB ve total reyting sonuçları...
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 08:56 Güncelleme:
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Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen "Yaz Bir Şarkı, Kuralsız Sokaklar ve Dünya Kupası Maçları" reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 26 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 3 Temmuz AB ve total reyting sonuç listesi...
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AB REYTİNG SONUÇLARI 3 TEMMUZ
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 3 TEMMUZ