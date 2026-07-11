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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 10 TEMMUZ AB TOTAL LİSTE || Yaz Bir Şarkı, Kuralsız Sokaklar ve Dünya Kupası Maçları...Dünün reyting sonuçları

        REYTİNG SONUÇLARI 10 TEMMUZ AB TOTAL LİSTE || Yaz Bir Şarkı, Kuralsız Sokaklar ve Dünya Kupası Maçları...Dünün reyting sonuçları

        Reyting sonuçları 10 Temmuz güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında "Yaz Bir Şarkı, Kuralsız Sokaklar ve Dünya Kupası Maçları" maçları öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 10 Temmuz Cuma yani dünün AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 08:56 Güncelleme:
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        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen "Yaz Bir Şarkı, Kuralsız Sokaklar ve Dünya Kupası Maçları" reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 26 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 3 Temmuz AB ve total reyting sonuç listesi...

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        AB REYTİNG SONUÇLARI 3 TEMMUZ

        Sıra Program Adı Kanal
        1 AVUSTURALYA-MISIR FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
        2 ARJANTIN-YESIL BURUN ADALARI FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
        3 FIFA 2026 DUNYA KUPASI OZETLERI (TKR) TRT 1
        4 FIFA 2026 DUNYA KUPASI KUPA SAATI TRT 1
        5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
        6 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D
        7 NOW ANA HABER NOW
        8 KURALSIZ SOKAKLAR KANAL D
        9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
        10 YAZ BIR SARKI SHOW TV
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        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 3 TEMMUZ

        Sıra Program Adı Kanal
        1 AVUSTURALYA-MISIR FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
        2 MASTERCHEF TURKIYE TV8
        3 GELINIM MUTFAKTA KANAL D
        4 ARJANTIN-YESIL BURUN ADALARI FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
        5 FIFA 2026 DUNYA KUPASI OZETLERI (TKR) TRT 1
        6 KURALSIZ SOKAKLAR KANAL D
        7 NOW ANA HABER NOW
        8 DOGANIN KANUNU (TKR) STAR TV
        9 KURALSIZ SOKAKLAR (TKR) KANAL D
        10 SHOW ANA HABER SHOW TV
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