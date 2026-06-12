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        Haberler Bilgi Gündem Reyting sonuçları 11 Haziran 2026 açıklandı mı? Dün en çok ne izlendi, hangi yapım zirvede yer aldı?

        Reyting sonuçları 11 Haziran 2026 açıklandı mı? Dün en çok ne izlendi?

        Televizyon dünyasının merakla beklediği reyting sonuçları araştırılıyor. Dün ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme performansları ile, Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar da netleşiyor. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği yapımlar arasında zirve yarışı dikkat çekerken, günün en çok izlenen programı da ortaya çıkıyor. İşte 11 Haziran reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 08:47 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından her gün olduğu gibi bugün de yakından takip ediliyor. Dün ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme performansları merak edilirken, gözler Total, AB ve ABC1 kategorilerinde açıklanacak reyting sıralamalarına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede yer aldı? İşte bilgiler...

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        11 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        11 Haziran Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. İzleyiciler reyting sıralamasına ilişkin sonuçları araştırmaya başladı.

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        11 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        11 HAZİRAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

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        11 HAZİRAN 2026 ABC REYTİNG SIRALAMASI

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