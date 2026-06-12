Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından her gün olduğu gibi bugün de yakından takip ediliyor. Dün ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme performansları merak edilirken, gözler Total, AB ve ABC1 kategorilerinde açıklanacak reyting sıralamalarına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede yer aldı? İşte bilgiler...