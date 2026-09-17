Reyting sonuçları 16 Eylül Çarşamba|| Sevdan Bir Ateş - MasterChef - Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 16 Eylül Çarşamba günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün ekrana gelen Sevdan Bir Ateş - MasterChef - Müge Anlı ile Tatlı Sert maçı reytinglerde ilk sırlara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 17 Eylül reyting sonuçları...
Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:02 Güncelleme:
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Reyting sonuçları 15 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Sevdan Bir Ateş - Tuzlu Kahve - MasterChef - Müge Anlı ile Tatlı Sert AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 15 Eylül AB ve total reyting sıralaması...
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 15 EYLÜL
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AB REYTİNG SONUÇLARI 15 EYLÜL