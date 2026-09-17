Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 16 Eylül Çarşamba|| Sevdan Bir Ateş - MasterChef - Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 16 Eylül Çarşamba|| Sevdan Bir Ateş - MasterChef - Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 16 Eylül Çarşamba günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün ekrana gelen Sevdan Bir Ateş - MasterChef - Müge Anlı ile Tatlı Sert maçı reytinglerde ilk sırlara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 17 Eylül reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Reyting sonuçları 15 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Sevdan Bir Ateş - Tuzlu Kahve - MasterChef - Müge Anlı ile Tatlı Sert AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 15 Eylül AB ve total reyting sıralaması...

        2

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 15 EYLÜL

        3

        AB REYTİNG SONUÇLARI 15 EYLÜL

        4

        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 15 EYLÜL

        ÖNERİLEN VİDEO
        #reyting
        #Reyting sonuçları
        #9 Eylül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        TCMB'den likidite adımı
        TCMB'den likidite adımı
        Konut satışlarında gerileme
        Konut satışlarında gerileme
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Çimento sektörü aklandı
        Çimento sektörü aklandı
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Münir Canar vefat etti
        Münir Canar vefat etti
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Yalnızlık tehdit ediyor
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Trump: Faiz oranlarını düşürün
        Trump: Faiz oranlarını düşürün
        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler
        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler