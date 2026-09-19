Reyting sonuçları 18 Eylül Cuma || Kızılcık Şerbeti - MasterChef - Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 18 Eylül Cuma günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle yayınlandığı günlerde reytinglerde zirveye yerleşen Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon ilk bölümü izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ayrıca MasterChef ve Müge Anlı ile Tatlı Sert de reytinglerde ilk sırlara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 18 Eylül reyting sonuçları...
Reyting sonuçları 18 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Kızılcık Şerbeti - MasterChef - Müge Anlı ile Tatlı Sert AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 18 Eylül AB ve total reyting sıralaması...
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 18 EYLÜL
Kızılcık Şerbeti - Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) - Show TV
Esra Erol'da - ATV
MasterChef Türkiye - TV8
ATV Ana Haber - ATV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW
Show Ana Haber - Show TV
Orta Direk Şaban (T.S) - NOW
Kanal D Ana Haber - Kanal D
AB REYTİNG SONUÇLARI 18 EYLÜL
Kızılcık Şerbeti - Show TV
MasterChef Türkiye - TV8
Kızılcık Şerbeti (Özet) - Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW
Esra Erol'da - ATV
ATV Ana Haber - ATV
Show Ana Haber - Show TV
Zuhal Topal'la Yemekteyiz - TV8
Orta Direk Şaban (T.S) - NOW
ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 18 EYLÜL
Kızılcık Şerbeti - Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) - Show TV
MasterChef Türkiye - TV8
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW
Esra Erol'da - ATV
ATV Ana Haber - ATV
Show Ana Haber - Show TV
Zuhal Topal'la Yemekteyiz - TV8
Orta Direk Şaban (T.S) - NOW