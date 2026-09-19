Reyting sonuçları 18 Eylül Cuma || Kızılcık Şerbeti - MasterChef - Müge Anlı ile Tatlı Sert reytinglerde kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları 18 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Kızılcık Şerbeti - MasterChef - Müge Anlı ile Tatlı Sert AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 18 Eylül AB ve total reyting sıralaması...