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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 21 HAZİRAN PAZAR | Dün akşam hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? MasterChef - Yaz Bir Şarkı - Daha 17 - Kim Milyoner Olmak İster

        REYTİNG SONUÇLARI 21 HAZİRAN | Dün akşam hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte detaylı liste

        Reyting sonuçları 18 Haziran sıralaması açıklandı mı, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri merak içerisinde "Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün ekrana gelen, "MasterChef - Yaz Bir Şarkı - Daha 17 - Kim Milyoner Olmak İster" listenin şekillenmesinde etkili oldu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 21 Haziran reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 08:57 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Listede Show TV'nin yeni yapımı MasterChef - Yaz Bir Şarkı - Daha 17 - Kim Milyoner Olmak İster ilk sırlarda yer aldı. Merak edenler için 21 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik.

        2

        ABC1 REYTİNG SONUÇLARI 21 HAZİRAN

        3

        AB REYTİNG SONUÇLARI 21 HAZİRAN

        4

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 21 HAZİRAN

        5
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