Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Listede Show TV'nin yeni yapımı MasterChef - Yaz Bir Şarkı - Daha 17 - Kim Milyoner Olmak İster ilk sırlarda yer aldı. Merak edenler için 21 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik.