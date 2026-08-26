Reyting sonuçları 25 Ağustos 2026 sıralaması: Dün akşam reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? ABC1, AB ve Total birincisi kim oldu?
25 Ağustos 2026 Salı günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve programların reyting sonuçları merak konusu oldu. Dün akşam Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise farklı türde filmler sinemaseverlerle buluştu. ABC1, AB ve Total kategorilerinde günün birincisi olan yapım ve reyting sıralamasındaki son durum izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? ABC1, AB ve Total birincisi kim oldu? İşte 25 Ağustos 2026 reyting sonuçları ve zirvedeki yapım...
Televizyon izleyicileri, 25 Ağustos 2026 Salı akşamı ekranlara gelen yapımların reyting performansını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Eller Yukarı, Geleceğin Savaşı, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hayatımız Film filmleri ile Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye yarışmalarının yayınlandığı gecede hangi yapımın en çok izlendiği merak konusu oldu. Dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total gruplarında zirvede yer alan yapımlar belli olacak. Peki, 25 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte dünün Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...
25 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
25 Ağustos 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
25 AĞUSTOS 2026 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI