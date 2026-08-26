Reyting sonuçları 25 Ağustos 2026 sıralaması: Dün akşam reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? ABC1, AB ve Total birincisi kim oldu?

Televizyon izleyicileri, 25 Ağustos 2026 Salı akşamı ekranlara gelen yapımların reyting performansını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Eller Yukarı, Geleceğin Savaşı, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hayatımız Film filmleri ile Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye yarışmalarının yayınlandığı gecede hangi yapımın en çok izlendiği merak konusu oldu. Dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total gruplarında zirvede yer alan yapımlar belli olacak. Peki, 25 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte dünün Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...