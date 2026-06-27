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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 26 HAZİRAN AÇIKLANDI || Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        REYTİNG SONUÇLARI 26 HAZİRAN AÇIKLANDI || Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 25 Haziran güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında Muhtemel Aşk, MasterChef, Dünya Kupası maçları öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 26 Haziran AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 12:58 Güncelleme:
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        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen Muhtemel Aşk, Dünya Kupası maçları ve MasterChef" reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 26 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 26 Haziran AB ve total reyting sonuç listesi...

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        AB REYTİNG SONUÇLARI 26 HAZİRAN

        Norveç-Fransa FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

        Türkiye-ABD FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

        MasterChef Türkiye - TV8

        Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        NOW Ana Haber - NOW

        Esra Erol'da - ATV

        Adalet 2 (Y.S) - Star TV

        MasterChef Türkiye Özet - TV8

        FIFA 2026 Dünya Kupası Özetleri (TKR) - TRT 1

        Kuralsız Sokaklar - Kanal D

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        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 26 HAZİRAN

        Muhtemel Aşk - Show TV

        Var Mısın Yok Musun - ATV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        Esra Erol'da - ATV

        Ekvador-Almanya FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

        MasterChef Türkiye - TV8

        Altı Üstü İstanbul (TKR) - ATV

        ATV Ana Haber - ATV

        NOW Ana Haber - NOW

        Gelinim Mutfakta - Kanal D

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        ABC1 REYTİNG SONUÇLARI 26 HAZİRAN

        Norveç-Fransa FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        MasterChef Türkiye - TV8

        Türkiye-ABD FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

        Esra Erol'da - ATV

        NOW Ana Haber - NOW

        Kuralsız Sokaklar - Kanal D

        FIFA 2026 Dünya Kupası Özetleri (TKR) - TRT 1

        Adalet 2 (Y.S) - Star TV

        Bursa Bülbülü (T.S) - NOW

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