REYTİNG SONUÇLARI 26 HAZİRAN AÇIKLANDI || Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 25 Haziran güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında Muhtemel Aşk, MasterChef, Dünya Kupası maçları öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 26 Haziran AB ve total reyting sonuçları...
Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen Muhtemel Aşk, Dünya Kupası maçları ve MasterChef" reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 26 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 26 Haziran AB ve total reyting sonuç listesi...
AB REYTİNG SONUÇLARI 26 HAZİRAN
Norveç-Fransa FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1
Türkiye-ABD FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1
MasterChef Türkiye - TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
NOW Ana Haber - NOW
Esra Erol'da - ATV
Adalet 2 (Y.S) - Star TV
MasterChef Türkiye Özet - TV8
FIFA 2026 Dünya Kupası Özetleri (TKR) - TRT 1
Kuralsız Sokaklar - Kanal D
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 26 HAZİRAN
Muhtemel Aşk - Show TV
Var Mısın Yok Musun - ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Esra Erol'da - ATV
Ekvador-Almanya FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1
MasterChef Türkiye - TV8
Altı Üstü İstanbul (TKR) - ATV
ATV Ana Haber - ATV
NOW Ana Haber - NOW
Gelinim Mutfakta - Kanal D
ABC1 REYTİNG SONUÇLARI 26 HAZİRAN
Norveç-Fransa FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
MasterChef Türkiye - TV8
Türkiye-ABD FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1
Esra Erol'da - ATV
NOW Ana Haber - NOW
Kuralsız Sokaklar - Kanal D
FIFA 2026 Dünya Kupası Özetleri (TKR) - TRT 1
Adalet 2 (Y.S) - Star TV
Bursa Bülbülü (T.S) - NOW