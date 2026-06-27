Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen Muhtemel Aşk, Dünya Kupası maçları ve MasterChef" reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 26 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 26 Haziran AB ve total reyting sonuç listesi...