REYTİNG SONUÇLARI 5 EKİM 2026: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İtalya-Türkiye maçı, Uzak Şehir, MasterChef rekabetinde son durum!

5 Ekim 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Günlük reyting sıralaması, dizilerin ve programların izlenme performansını ortaya koyarken yapımlar arasındaki rekabeti de gözler önüne seriyor. Uzak Şehir, Evlilik Güzeldir, MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktığı dün akşam, Tuzlu Kahve, Ömür Usta ve Güldür Güldür Show yapımlarının tekrar bölümleri yayınlandı. Futbolseverler ise İtalya-Türkiye maçı için ekran başındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre hangi yapım zirvede? İşte 5 Ekim 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçları…