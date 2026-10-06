Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi REYTİNG SONUÇLARI 5 EKİM 2026: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İtalya-Türkiye maçı, Uzak Şehir, MasterChef rekabetinde son durum!

        REYTİNG SONUÇLARI 5 EKİM 2026: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İtalya-Türkiye maçı, Uzak Şehir, MasterChef rekabetinde son durum!

        5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. Kanal D'de Uzak Şehir ve TRT 1'de Evlilik Güzeldir dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara gelirken ATV'de İtalya-Türkiye maçı futbolseverlerle buluştu. Star TV'de Tuzlu Kahve ve NOW TV'de Ömür Usta dizileri ile Show TV'de Güldür Güldür Show programının tekrar bölümleri yayınlandı. Milli maçın yayınlandığı gecenin ardından gözler reyting sonuçlarına çevrildi. Peki, 5 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşamın en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte 5 Ekim 2026 Total, AB ve ABC1 sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 07:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        5 Ekim 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Günlük reyting sıralaması, dizilerin ve programların izlenme performansını ortaya koyarken yapımlar arasındaki rekabeti de gözler önüne seriyor. Uzak Şehir, Evlilik Güzeldir, MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktığı dün akşam, Tuzlu Kahve, Ömür Usta ve Güldür Güldür Show yapımlarının tekrar bölümleri yayınlandı. Futbolseverler ise İtalya-Türkiye maçı için ekran başındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre hangi yapım zirvede? İşte 5 Ekim 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçları…

        2

        5 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Farklı izleyici kitlelerine hitap eden yapımların yarıştığı gecede, reyting listesinde hangi programın öne çıktığı merak konusu oldu.

        Ancak 5 Ekim 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sıralaması açıklandığında Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki birinciler belli olacak.

        3

        5 EKİM 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        5 EKİM 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        5 EKİM 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        6
        ÖNERİLEN VİDEO
        #dünün reyting birincisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 40 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 40 gözaltı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        Kaçırılma kodu verilen uçakta yeni iddia
        Kaçırılma kodu verilen uçakta yeni iddia
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        "İsrail'in iç savaş veya siyasi çöküş riski var"
        "İsrail'in iç savaş veya siyasi çöküş riski var"
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        Yine İtalya yine kabus!
        Yine İtalya yine kabus!
        "Şut şansı vermeden gol yedik!"
        "Şut şansı vermeden gol yedik!"
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        Neye niyet neye kısmet
        Neye niyet neye kısmet