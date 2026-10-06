REYTİNG SONUÇLARI 5 EKİM 2026: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İtalya-Türkiye maçı, Uzak Şehir, MasterChef rekabetinde son durum!
5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. Kanal D'de Uzak Şehir ve TRT 1'de Evlilik Güzeldir dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara gelirken ATV'de İtalya-Türkiye maçı futbolseverlerle buluştu. Star TV'de Tuzlu Kahve ve NOW TV'de Ömür Usta dizileri ile Show TV'de Güldür Güldür Show programının tekrar bölümleri yayınlandı. Milli maçın yayınlandığı gecenin ardından gözler reyting sonuçlarına çevrildi. Peki, 5 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşamın en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte 5 Ekim 2026 Total, AB ve ABC1 sıralaması…
5 Ekim 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Günlük reyting sıralaması, dizilerin ve programların izlenme performansını ortaya koyarken yapımlar arasındaki rekabeti de gözler önüne seriyor. Uzak Şehir, Evlilik Güzeldir, MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktığı dün akşam, Tuzlu Kahve, Ömür Usta ve Güldür Güldür Show yapımlarının tekrar bölümleri yayınlandı. Futbolseverler ise İtalya-Türkiye maçı için ekran başındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre hangi yapım zirvede? İşte 5 Ekim 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçları…
5 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Farklı izleyici kitlelerine hitap eden yapımların yarıştığı gecede, reyting listesinde hangi programın öne çıktığı merak konusu oldu.
Ancak 5 Ekim 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sıralaması açıklandığında Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki birinciler belli olacak.
5 EKİM 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI