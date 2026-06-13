Reytinglerde sürpriz sonuç! Zirvenin sahibi belli oldu: 12 Haziran reytingleri açıklandı!

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, haber ve eğlence programlarının performansını ortaya koyan 12 Haziran 2026 reyting sonuçları açıklandı. Günün en çok izlenen yapımı izleyicilerin gündeminde yer alırken, Total ve AB sıralamalarında yaşanan değişimler de dikkat çekti. İşte 12 Haziran Cuma gününün reyting tablosu ve zirvedeki yapım...