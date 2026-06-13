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        Haberler Bilgi Gündem Reytinglerde sürpriz sonuç! Zirvenin sahibi belli oldu: 12 Haziran reytingleri açıklandı!

        Reytinglerde sürpriz sonuç! Zirvenin sahibi belli oldu: 12 Haziran reytingleri açıklandı!

        12 Haziran 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde ekranların en çok izlenen yapımlarının sıralandığı listede zirvenin sahibi belli olurken, gün boyu konuşulan programlar arasındaki rekabet dikkat çekti. Peki, 12 Haziran Cuma reytinglerinde hangi yapım birinci oldu? İşte merak edilen reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, haber ve eğlence programlarının performansını ortaya koyan 12 Haziran 2026 reyting sonuçları açıklandı. Günün en çok izlenen yapımı izleyicilerin gündeminde yer alırken, Total ve AB sıralamalarında yaşanan değişimler de dikkat çekti. İşte 12 Haziran Cuma gününün reyting tablosu ve zirvedeki yapım...

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        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

        12 Haziran 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Ekranlarda gün boyu süren rekabette spor karşılaşmaları dikkat çekerken, TRT 1'de yayınlanan Kanada-Bosna Hersek mücadelesi günün en çok izlenen yapımları arasında yer alarak zirveye adını yazdırdı.

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        BU KEZ DİZİLER DEĞİL!

        Reyting sonuçları kapsamında Dünya Kupası heyecanı, televizyon izleyicisinin tercihlerinde bir kez daha etkisini gösterdi.

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        12 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

        1 Kanada-Bosna Hersek FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması

        2 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        3 Survivor

        4 Var Mısın Yok Musun?

        5 Gassal (TKR)

        6 Esra Erol'da

        7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        9 FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati

        10 ATV Ana Haber

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