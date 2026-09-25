ROTALAR ŞANLIURFA'YA ÇEVRİLDİ! TEKNOFEST Şanlıurfa 2026 ne zaman, nerede düzenlenecek? TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, giriş ücretsiz mi?
Havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarının merakla beklediği TEKNOFEST 2026 için geri sayım başladı. Bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenecek festival, hava gösterilerinden teknoloji yarışmalarına, birbirinden farklı deneyim alanlarından çeşitli etkinliklere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek TEKNOFEST Güneydoğu için ziyaretçi kayıtları da devam ediyor. Peki, TEKNOFEST Şanlıurfa 2026 ne zaman, nerede düzenlenecek? TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kaydı nasıl ve nereden yapılır? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
Binlerce yıllık tarihiyle dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa, bu kez geleceğin teknolojilerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, beş gün boyunca havacılık, uzay ve teknoloji meraklılarını ağırlayacak. Festival öncesinde ziyaretçi kayıtları devam ederken etkinliğin tarihi, adresi ve katılım koşulları araştırılıyor. Peki, TEKNOFEST Şanlıurfa 2026 ne zaman, nerede düzenlenecek? TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kaydı nasıl yapılır? İşte, TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kayıt ekranı…
TEKNOFEST ŞANLIURFA 2026 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
TEKNOFEST, 2026 yılında binlerce yıllık tarihi ve köklü medeniyet mirasıyla öne çıkan Şanlıurfa’da düzenlenecek.
TEKNOFEST Şanlıurfa, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 4 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek.
Festivalin adresi ise Şanlıurfa GAP Havalimanı olacak. Beş gün boyunca havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.
TEKNOFEST ŞANLIURFA GİRİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ?
TEKNOFEST Şanlıurfa'ya katılım ücretsiz olacak. Ancak festivali ziyaret etmek isteyenlerin önceden çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor.
Organizasyonun 10 Eylül 2026 tarihinde yayımladığı duyuruyla açılan ziyaretçi kayıtları devam ediyor. Festival alanına giriş yapabilmek için her ziyaretçinin kendi adına kayıt oluşturması gerekiyor. 7 yaşından küçük çocuklar ise kayıt zorunluluğundan muaf tutuluyor.
TEKNOFEST 2026 ZİYARETÇİ KAYDI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılmak isteyenler, festivalin resmî internet sitesi üzerinden ziyaretçi kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Kayıt işlemi için NSosyal hesabı gerekiyor. Ziyaretçiler, hesaplarıyla giriş yaptıktan sonra kayıt formunu doldurarak ücretsiz biletlerini oluşturabiliyor. Festival programı, ziyaret koşulları ve etkinliklere ilişkin güncel duyurular da aynı internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.
TEKNOFEST ŞANLIURFA'DA HANGİ ETKİNLİKLER OLACAK?
TEKNOFEST Şanlıurfa, teknoloji yarışmalarının yanı sıra hava gösterileri, planetaryum, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, sergiler, konserler ve sahne etkinlikleriyle her yaştan ziyaretçiyi ağırlayacak.
Festivalde ayrıca bilim gösterileri ile kara ve hava araçlarının sergileneceği alanlar yer alacak. Havacılık ve fotoğrafçılık tutkunları için kurulacak spotter kule de uçuş gösterilerini farklı açılardan görüntüleme imkanı sunacak.
TEKNOFEST 2026 TEKNOLOJİ YARIŞMALARI VE ÖDÜLLERİ
TEKNOFEST 2026 kapsamında teknoloji yarışmaları 61 ana ve 143 alt kategoride düzenlenecek. Ön eleme aşamasını geçen takımlara 100 milyon TL'nin üzerinde maddi destek sağlanırken dereceye giren takımlara toplam 75 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.
Yarışma kategorileri arasında roket, tarım teknolojileri, insansız hava araçları, sağlıkta yapay zeka ve güvenli uydu haberleşmesi gibi alanlar bulunuyor. Bu yıl ilk kez başvuruya açılan kategoriler arasında elektronik harp, ileri otonom sistemler ve maden teknolojileri de yer alıyor.