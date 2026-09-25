ROTALAR ŞANLIURFA'YA ÇEVRİLDİ! TEKNOFEST Şanlıurfa 2026 ne zaman, nerede düzenlenecek? TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, giriş ücretsiz mi?

Binlerce yıllık tarihiyle dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa, bu kez geleceğin teknolojilerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, beş gün boyunca havacılık, uzay ve teknoloji meraklılarını ağırlayacak. Festival öncesinde ziyaretçi kayıtları devam ederken etkinliğin tarihi, adresi ve katılım koşulları araştırılıyor. Peki, TEKNOFEST Şanlıurfa 2026 ne zaman, nerede düzenlenecek? TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kaydı nasıl yapılır? İşte, TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kayıt ekranı…