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        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı bünyesine 26 bin 673 personel alımı yapılacak. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan alım için başvuru tarihi, şartları, kadro ve branş dağılımı büyük önem taşıyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, başvurular nasıl yapılır, şartları neler ve kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 22:59 Güncelleme:
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        2026 yılı için Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam etmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gözler ÖSYM tarafından yayınlanması beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları ile ilgili kılavuzda. İşte, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımına ilişkin bilgiler

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam etmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak başvuru tarihleri ve başvuru kılavuzu henüz ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açılmadı.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

        Resmi Gazete'deki karara göre istihdam edilecek 26 bin 673 personelin unvan ve branşlara göre sayısal dağılımı şu şekildedir:

        Uzman Doktor: 22.983

        Doktor: 3.652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle çevrim içi yapılacak.

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