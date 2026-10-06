SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

Ekim ayıyla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılına ilişkin personel alımı gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Sağlık sektöründe görev almak isteyen adaylar, 26 bin 673 kişilik istihdam planında başvuruların hangi tarihte başlayacağını ve kontenjanların branşlara nasıl dağıtılacağını araştırıyor. Bakanlıktan gelecek resmi açıklamayla birlikte başvuru koşulları, tercih süreci ve kadro detaylarının netlik kazanması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı ne zaman başlayacak, hangi unvan ve branşlara kaç kişilik kontenjan verilecek? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar...