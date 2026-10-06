SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların gözü 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına çevrildi. Bakan Kemal Memişoğlu'nun konuya ilişkin açıklamalarının ardından başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı, tercihlerin nasıl yapılacağı ve hangi kadrolara alım gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Adaylar özellikle ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzunu yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, işlemler nasıl yapılacak ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte başvuru takvimine ve sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Ekim ayıyla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılına ilişkin personel alımı gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Sağlık sektöründe görev almak isteyen adaylar, 26 bin 673 kişilik istihdam planında başvuruların hangi tarihte başlayacağını ve kontenjanların branşlara nasıl dağıtılacağını araştırıyor. Bakanlıktan gelecek resmi açıklamayla birlikte başvuru koşulları, tercih süreci ve kadro detaylarının netlik kazanması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı ne zaman başlayacak, hangi unvan ve branşlara kaç kişilik kontenjan verilecek? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu. Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.
SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.
Tercih ve yerleştirme süreci, başvuru şartları ve tüm detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.