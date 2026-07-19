ŞANS TOPU SONUCU SORGULAMA EKRANI: MPİ Online 19 Temmuz 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans topu sonuçları nereden nasıl sorgulanır?
Haftanın çarşamba ve pazar günleri düzenlenen Şans Topu çekilişi için heyecan yeniden yükseldi. Büyük ikramiyeye ulaşma umuduyla kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, 19 Temmuz tarihli çekilişin sonuçlarının açıklanacağı saate ve sorgulama ekranına odaklandı. Saat 20.00'de başlayacak çekilişin ardından kazandıran numaraların yaklaşık 15 dakika içinde belli olması bekleniyor. Peki, 19 Temmuz Şans Topu sonuçları saat kaçta yayımlanacak, sonuçlar hangi ekrandan ve nasıl kontrol edilecek? İşte çekilişe ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Sisal Şans tarafından noter gözetiminde ve canlı yayınla düzenlenen Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belirleniyor. Çekiliş sona erdikten sonra sonuçlar ile ikramiye dağılımı resmi kanallar üzerinden erişime açılıyor. Kupon sahipleri, biletlerini internet sitesi veya mobil uygulamadaki sonuç sorgulama bölümünden kontrol edebiliyor. Peki, 19 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçlarına nasıl ulaşılır? İşte kazanan numaraların görüntülendiği 19 Temmuz Şans Topu sonuç ekranı…
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
19 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.
Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 5+1 büyük ikramiye (6.248.686,84 ₺) 3 kişinin oldu.
İşte Şans Topu çekiliş sonuçları
10 - 15 - 16 - 31 - 34 + 9
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.