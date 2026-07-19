Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ŞANS TOPU SONUCU SORGULAMA EKRANI: MPİ Online 19 Temmuz 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans topu sonuçları nereden nasıl sorgulanır?

        ŞANS TOPU SONUCU SORGULAMA EKRANI: MPİ Online 19 Temmuz 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans topu sonuçları nereden nasıl sorgulanır?

        Haftanın çarşamba ve pazar günleri düzenlenen Şans Topu çekilişi için heyecan yeniden yükseldi. Büyük ikramiyeye ulaşma umuduyla kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, 19 Temmuz tarihli çekilişin sonuçlarının açıklanacağı saate ve sorgulama ekranına odaklandı. Saat 20.00'de başlayacak çekilişin ardından kazandıran numaraların yaklaşık 15 dakika içinde belli olması bekleniyor. Peki, 19 Temmuz Şans Topu sonuçları saat kaçta yayımlanacak, sonuçlar hangi ekrandan ve nasıl kontrol edilecek? İşte çekilişe ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 19:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Sisal Şans tarafından noter gözetiminde ve canlı yayınla düzenlenen Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belirleniyor. Çekiliş sona erdikten sonra sonuçlar ile ikramiye dağılımı resmi kanallar üzerinden erişime açılıyor. Kupon sahipleri, biletlerini internet sitesi veya mobil uygulamadaki sonuç sorgulama bölümünden kontrol edebiliyor. Peki, 19 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçlarına nasıl ulaşılır? İşte kazanan numaraların görüntülendiği 19 Temmuz Şans Topu sonuç ekranı…

        2

        ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        19 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.

        Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 5+1 büyük ikramiye (6.248.686,84 ₺) 3 kişinin oldu.

        3

        İşte Şans Topu çekiliş sonuçları

        10 - 15 - 16 - 31 - 34 + 9

        4

        ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

        Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        5

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        6

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Kalpli Göl' pembeye büründü

        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde renk değiştiren ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', pembe renge büründü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, "Yaz döneminde hava sıcaklıklarının artması ve buharlaşmanın hızlanması ile birli...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Salah'ta menajer krizi!
        Salah'ta menajer krizi!
        Banyoya sığınarak kurtuldular
        Banyoya sığınarak kurtuldular
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Tuz Gölü'nde kalabalık aile
        Tuz Gölü'nde kalabalık aile
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Filenin Efeleri tarih yazdı!
        Filenin Efeleri tarih yazdı!
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?