Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! 14 Eylül 2026 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası
Haftanın ilk gününde Sayısal Loto sonuçları sorgulaması başladı. Kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Çekilişin ardından kazandıran 6 numara, Joker ve SüperStar sonuçları belli oluyor. Şanslı numaraların kendisine çıkmasını isteyen şans oyunu severler 14 Eylül Çılgın Sayısal loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 14 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ sorgulama ekranı ve tüm detaylar
Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor. Peki Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar hangisi?
SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU
Sayısal Loto sonuçları açıklandı.
35, 51, 54, 56, 66, 87
JOKER: 9
SÜPERSTAR 70
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.