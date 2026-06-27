Soho Giyim ve Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Tekstil ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Soho Giyim ve Enerji halka arz oluyor. Şirket, hazır giyim üretimi ile birlikte enerji alanındaki yatırımlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Soho Giyim ve Enerji halka arzında hisse fiyatı ve talep toplama tarihleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Şirketin halka arzında hisse fiyatı 15,00 TL olarak belirlenirken, toplam 100 milyon lot pay yatırımcılara sunulacak. Yaklaşık 1,5 milyar TL büyüklüğündeki halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 32,6 seviyesinde olması planlanıyor. Peki, Soho Giyim ve Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte Soho Giyim ve Enerji talep toplama tarihleri...
Soho Giyim ve Enerji halka arzı için yatırımcıların araştırmaları hız kazandı. Şirketin halka arzında satışa sunulacak pay miktarı, hisse fiyatı ve halka açıklık oranı yatırım kararlarında belirleyici olacak. Şirketin halka arzında hisse fiyatı 15,00 TL olarak belirlenirken, toplam 100 milyon lot pay yatırımcılara sunulacak. Peki Soho Giyim ve Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Soho Giyim katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte halka arz sürecine ilişkin öne çıkan bilgiler...
SOHO GİYİM VE ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Soho Giyim ve Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 30 Haziran - 1 Temmuz 2026 10:30-13:00 tarihi ve saatlerinde gerçekleştirilecek.
SOHO GİYİM VE ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Soho Giyim ve Enerji halka arz fiyatı 15,00 TL olarak açıklandı.
Halka arz sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek ve yatırımcılar taleplerini bu fiyat üzerinden iletebilecek.
SOHO GİYİM VE ENERJİ KAÇ LOT VERİR?
Soho Giyim ve Enerji halka arzında toplam 100.000.000 lot pay satışa sunulacak.
Halka arzın tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek olup ortak satışı bulunmuyor. Yatırımcı başına düşecek lot miktarı ise halka arza katılan kişi sayısına göre netleşecek.
SOHO GİYİM VE ENERJİ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ VE HALKA AÇIKLIK ORANI
15,00 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar TL seviyesinde olacak.
Halka arz sonrasında şirket sermayesinin 306.760.337,13 TL'ye yükselmesi ve halka açıklık oranının yaklaşık %32,6 seviyesinde gerçekleşmesi planlanıyor.
SOHO GİYİM VE ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (SOHOE) katılım endeksine uygundur.
SOHO GİYİM VE ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Soho Giyim ve Enerji halka arzına katılım sağlayacak banka ve aracı kurumların kesin listesi, konsorsiyum duyurusu ile birlikte açıklanacak.
Yatırımcılar başvurularını halka arza aracılık edecek bankalar ve yetkili aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirebilecek.