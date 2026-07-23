ŞOK 25 TEMMUZ CUMARTESİ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta sonu ŞOK markete neler geliyor? Kamp Sandalyesi, Bebek Uyku Cihazı ve daha fazlası...
ŞOK'un 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü satışa sunacağı hafta sonu aktüel ürünleri belli oldu. Yeni katalogda kamp ve açık hava ihtiyaçlarına yönelik ürünler dikkat çekerken, ev yaşamından mutfak gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimli seçenekler de raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Alışverişini hafta sonuna bırakan tüketiciler ise kampanyaların hangi tarihler arasında geçerli olacağını ve katalogda hangi ürünlerin bulunduğunu araştırıyor. Peki 25 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli fiyatlarla satışa çıkacak? İşte hafta sonuna özel kampanyanın öne çıkan ürünleri ve güncel liste…
ŞOK’un 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü raflara çıkaracağı yeni hafta sonu ürünleri belli oldu. Kamp ekipmanlarından çocuklara yönelik oyuncaklara, ev ihtiyaçlarından sezonluk ürünlere kadar birçok seçenek indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Yeni kataloğu incelemek isteyen tüketiciler ise hangi ürünlerin kampanyaya girdiğini ve fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki 25 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor, bu hafta sonu hangi fırsatlar öne çıkıyor? İşte ŞOK’un 25 Temmuz 2026 tarihli indirimli ürünleri ve güncel fiyat listesi haberimizde…
ŞOK 25 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Şemsiyeli ve Termos Hazneli 2 Kişilik Kamp Sandalyesi 2.490,00 TL
Lüks Kamp Sandalyesi 1.490,00 TL
XL Kamp Sandalyesi 799,00 TL
Piknik Termos 14,5 L 499,00 TL
Kamp Sandalyesi 349,00 TL
Plaj / Piknik Sandalyesi 349,00 TL
Kamp Termos 24 L 899,00 TL
Kamp Taburesi 119,00 TL
Kameralı Uzaktan Kumandalı Araba 1.290,00 TL
İnşaatçı Köpük Atar 499,00 TL
Uzaktan Kumandalı Tekne 499,00 TL
Şarjlı ve Işıklı Otomatik Su Atar 399,00 TL
Tie-Dye Esnek Ayıcıklar 350,00 TL
Pilli Köpük Atar 299,00 TL
Dokun Hisset Kitap Çeşitleri 250,00 TL
Yapışan Top Oyuncağı 125,00 TL
2'li Eğlenceli Yapışkan El 125,00 TL
16'lı Paket Misket 125,00 TL
Sürpriz Yumurta 50,00 TL
Barbie Baskılı Balon Çeşitleri 29,95 TL
Su Bombası Balonu 25,00 TL