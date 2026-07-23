Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 25 TEMMUZ CUMARTESİ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta sonu ŞOK markete neler geliyor? Kamp Sandalyesi, Bebek Uyku Cihazı ve daha fazlası...

        ŞOK 25 TEMMUZ CUMARTESİ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta sonu ŞOK markete neler geliyor? Kamp Sandalyesi, Bebek Uyku Cihazı ve daha fazlası...

        ŞOK'un 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü satışa sunacağı hafta sonu aktüel ürünleri belli oldu. Yeni katalogda kamp ve açık hava ihtiyaçlarına yönelik ürünler dikkat çekerken, ev yaşamından mutfak gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimli seçenekler de raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Alışverişini hafta sonuna bırakan tüketiciler ise kampanyaların hangi tarihler arasında geçerli olacağını ve katalogda hangi ürünlerin bulunduğunu araştırıyor. Peki 25 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli fiyatlarla satışa çıkacak? İşte hafta sonuna özel kampanyanın öne çıkan ürünleri ve güncel liste…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 17:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ŞOK’un 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü raflara çıkaracağı yeni hafta sonu ürünleri belli oldu. Kamp ekipmanlarından çocuklara yönelik oyuncaklara, ev ihtiyaçlarından sezonluk ürünlere kadar birçok seçenek indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Yeni kataloğu incelemek isteyen tüketiciler ise hangi ürünlerin kampanyaya girdiğini ve fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki 25 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor, bu hafta sonu hangi fırsatlar öne çıkıyor? İşte ŞOK’un 25 Temmuz 2026 tarihli indirimli ürünleri ve güncel fiyat listesi haberimizde…

        2

        ŞOK 25 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Şemsiyeli ve Termos Hazneli 2 Kişilik Kamp Sandalyesi 2.490,00 TL

        Lüks Kamp Sandalyesi 1.490,00 TL

        XL Kamp Sandalyesi 799,00 TL

        Piknik Termos 14,5 L 499,00 TL

        Kamp Sandalyesi 349,00 TL

        Plaj / Piknik Sandalyesi 349,00 TL

        Kamp Termos 24 L 899,00 TL

        Kamp Taburesi 119,00 TL

        3

        Kameralı Uzaktan Kumandalı Araba 1.290,00 TL

        İnşaatçı Köpük Atar 499,00 TL

        Uzaktan Kumandalı Tekne 499,00 TL

        Şarjlı ve Işıklı Otomatik Su Atar 399,00 TL

        Tie-Dye Esnek Ayıcıklar 350,00 TL

        Pilli Köpük Atar 299,00 TL

        Dokun Hisset Kitap Çeşitleri 250,00 TL

        Yapışan Top Oyuncağı 125,00 TL

        2'li Eğlenceli Yapışkan El 125,00 TL

        16'lı Paket Misket 125,00 TL

        Sürpriz Yumurta 50,00 TL

        Barbie Baskılı Balon Çeşitleri 29,95 TL

        Su Bombası Balonu 25,00 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 22 Temmuz 2026 (İstanbul'da Beklenen Yağış Başladı Mı?)

        Çerçeve yasa ne zaman gelecek? İstanbul'da beklenen yağış başladı mı? Özgür Özel, yeni parti kuruluşu için tarih verdi. 5 isim Ahbap'ta ifadeye çağrıldı. Üniversitelerde 16 yeni program. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.  

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Fatma Soydaş'a tutuklama talebi
        Fatma Soydaş'a tutuklama talebi
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i