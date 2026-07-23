ŞOK 25 TEMMUZ CUMARTESİ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta sonu ŞOK markete neler geliyor? Kamp Sandalyesi, Bebek Uyku Cihazı ve daha fazlası...

ŞOK’un 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü raflara çıkaracağı yeni hafta sonu ürünleri belli oldu. Kamp ekipmanlarından çocuklara yönelik oyuncaklara, ev ihtiyaçlarından sezonluk ürünlere kadar birçok seçenek indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Yeni kataloğu incelemek isteyen tüketiciler ise hangi ürünlerin kampanyaya girdiğini ve fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki 25 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor, bu hafta sonu hangi fırsatlar öne çıkıyor? İşte ŞOK’un 25 Temmuz 2026 tarihli indirimli ürünleri ve güncel fiyat listesi haberimizde…