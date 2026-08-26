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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu 26 Ağustos-1 Eylül 2026: Bugünden itibaren raflarda! ŞOK aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu 26 Ağustos-1 Eylül 2026: Bugünden itibaren raflarda! ŞOK aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

        Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Böylece 26 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında ŞOK mağazalarında satışa sunulacak indirimli ürünler belli oldu. Kataloğa göre bu hafta yine onlarca farklı ürün indirimli fiyatlarla alıcısını bekliyor olacak. Peki, ŞOK aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? İşte ŞOK Market 26 Ağustos-1 Eylül 2026 kataloğu ile indirimli ürünler listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 13:05 Güncelleme:
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        ŞOK 26 Ağustos-1 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Böylece bugünden itibaren ŞOK mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler belli oldu. ŞOK Market kataloğuna göre, bu hafta çamaşır suyu, toz deterjan, dondurulmuş pizza ve daha birçok ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte 26 Ağustos-1 Eylül 2026 ŞOK aktüel kataloğu ile bu hafta satışa sunulacak ürünler...

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        Agiva Keratin/Argan Şampuan: 229 TL

        Rinso Limon ve Karbonat Toz Deterjan: 429 TL

        Elidor Fön Sütü: 199 TL

        Morfose Milk Therapy Saç Maskesi: 19,90 TL

        Pia Figürlü Masa Aynası: 199 TL

        Dove Bond Repair Şampuan: 179 TL

        Dove Bond Repair Serum: 299 TL

        Papia Home Asmalı Havlu: 139 TL

        Duru Türk Hamamı Klasik Sabun: 99 TL

        Sleepy Kişisel Bakım Havlusu Floral: 39,90 TL

        Raid Elektromat Tablet: 99,90 TL

        Raid Elektro Likit Sistem: 239 TL

        Raid Elektrolikit Yedek: 249 TL

        Raid Hamam Böceği Yemi: 219 TL

        Raid Sineksavar Kokusuz: 179 TL

        Raid Böceksavar Aerosol: 199 TL

        Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li: 359 TL

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        ŞOK 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

        ŞOK Market'te 26 Ağustos'tan itibaren satışa sunulan bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

        Lio Salamura Siyah Zeytin: 99 TL

        Sancak Yüksek Proteinli Bergama Tulum Peyniri: 269 TL

        Danone Yoshake Berricus/Şeftali: 29,90 TL

        Eti Süt Burger Yaban Mersinli Yoğurtlu: 19,50 TL

        Piyale Mac&Cheese Makarna: 49,90 TL

        SuperFresh Pizza King 4'lü: 259 TL

        Algida Dövme Sade: 129 TL

        Coquette Pro Ricotta Cheesecake: 64,90 TL

        Çizmeci Time Wafer Master Slim Gofretto Çilek Kremalı / Kakaolu Fındık Kremalı: 39,95 TL

        Çizmeci Time Wafer Master Kakaolu Fındık Kremalı: 199 TL

        Algida Maraş Usulü Sade / Sade-Çikolata: 169 TL

        Jacobs Uganda & Kenya Filtre Kahve: 249 TL

        Jacobs Velvet Kavanoz Kahve: 199 TL

        Lipton Ice Tea / Pepsi / Yedigün: 170 TL

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