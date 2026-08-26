ŞOK aktüel ürünler kataloğu 26 Ağustos-1 Eylül 2026: Bugünden itibaren raflarda! ŞOK aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

ŞOK 26 Ağustos-1 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Böylece bugünden itibaren ŞOK mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler belli oldu. ŞOK Market kataloğuna göre, bu hafta çamaşır suyu, toz deterjan, dondurulmuş pizza ve daha birçok ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte 26 Ağustos-1 Eylül 2026 ŞOK aktüel kataloğu ile bu hafta satışa sunulacak ürünler...