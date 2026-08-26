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        Haberler Bilgi SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU TARİHİ VE SAATİ 2026 | 30 Ağustos Zafer Bayramı SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

        SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU TARİHİ VE SAATİ 2026 | 30 Ağustos Zafer Bayramı SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek SOLOTÜRK gösteri uçuşunun detayları netleşti. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK gökyüzü şovunu İstanbul semalarında gerçekleştirecek. Gösteri uçuşunda SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir görev alacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu tarihi ve saati 2026 hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        Türk Hava Kuvvetleri’nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında nefesleri kesecek bir gösteri uçuşuna imza atacak. İstanbul’da yapılacak SOLOTÜRK gösterisi için araştırmalar hız kazandı. 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu tarihi, saati ve yeri gökyüzü şovunu kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte, detaylar…

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        2026 SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

        Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında uçacak.

        Ana gösteri, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 18.00'de Yenikapı Meydanı üzerinde gerçekleştirilecek.

        Gösteri uçuşunda SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir görev alacak. Program, Türk Hava Kuvvetlerinin pilotaj kabiliyetini İstanbullularla buluşturacak.

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        HAZIRLIK UÇUŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

        Ana gösteri öncesindeki ilk hazırlık 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Yenikapı Meydanı üzerinde saat 12.00'de çevre tanıma uçuşu gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 18.00'de prova uçuşu başlayacak.

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        PİLOTLAR İSTANBUL HAVA MÜZESİ'NDE BULUŞACAK

        SOLOTÜRK pilotları, gösteriden bir gün önce vatandaşlarla bir araya gelecek. İmza etkinliği, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü İstanbul Hava Müzesi'nde düzenlenecek.

        Saat 15.00'te başlayacak program 18.00'e kadar devam edecek. Ziyaretçiler bu süre içinde pilotlarla tanışabilecek ve imza alabilecek.

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        SOLOTÜRK ETKİNLİK TAKVİMİ

        Tarih: 27 Ağustos 2026 Perşembe

        Etkinlik: Çevre tanıma uçuşu

        Saat: 12.00

        Yer: Yenikapı Meydanı

        Tarih: 27 Ağustos 2026 Perşembe

        Etkinlik: Prova uçuşu

        Saat: 18.00

        Yer: Yenikapı Meydanı

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        Tarih: 29 Ağustos 2026 Cumartesi

        Etkinlik: Pilotlarla imza etkinliği

        Saat: 15.00-18.00

        Yer: İstanbul Hava Müzesi

        Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar

        Etkinlik: SOLOTÜRK gösteri uçuşu

        Saat: 18.00

        Yer: Yenikapı Meydanı

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