SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU TARİHİ VE SAATİ 2026 | 30 Ağustos Zafer Bayramı SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek SOLOTÜRK gösteri uçuşunun detayları netleşti. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK gökyüzü şovunu İstanbul semalarında gerçekleştirecek. Gösteri uçuşunda SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir görev alacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu tarihi ve saati 2026 hakkında detaylar…
Türk Hava Kuvvetleri’nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında nefesleri kesecek bir gösteri uçuşuna imza atacak. İstanbul’da yapılacak SOLOTÜRK gösterisi için araştırmalar hız kazandı. 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu tarihi, saati ve yeri gökyüzü şovunu kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte, detaylar…
2026 SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında uçacak.
Ana gösteri, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 18.00'de Yenikapı Meydanı üzerinde gerçekleştirilecek.
Gösteri uçuşunda SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir görev alacak. Program, Türk Hava Kuvvetlerinin pilotaj kabiliyetini İstanbullularla buluşturacak.
HAZIRLIK UÇUŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?
Ana gösteri öncesindeki ilk hazırlık 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Yenikapı Meydanı üzerinde saat 12.00'de çevre tanıma uçuşu gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 18.00'de prova uçuşu başlayacak.
PİLOTLAR İSTANBUL HAVA MÜZESİ'NDE BULUŞACAK
SOLOTÜRK pilotları, gösteriden bir gün önce vatandaşlarla bir araya gelecek. İmza etkinliği, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü İstanbul Hava Müzesi'nde düzenlenecek.
Saat 15.00'te başlayacak program 18.00'e kadar devam edecek. Ziyaretçiler bu süre içinde pilotlarla tanışabilecek ve imza alabilecek.
SOLOTÜRK ETKİNLİK TAKVİMİ
Tarih: 27 Ağustos 2026 Perşembe
Etkinlik: Çevre tanıma uçuşu
Saat: 12.00
Yer: Yenikapı Meydanı
Tarih: 27 Ağustos 2026 Perşembe
Etkinlik: Prova uçuşu
Saat: 18.00
Yer: Yenikapı Meydanı
Tarih: 29 Ağustos 2026 Cumartesi
Etkinlik: Pilotlarla imza etkinliği
Saat: 15.00-18.00
Yer: İstanbul Hava Müzesi
Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar
Etkinlik: SOLOTÜRK gösteri uçuşu
Saat: 18.00
Yer: Yenikapı Meydanı