Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 26 Ağustos Çarşamba Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin ardından araştırılmaya başlandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği merak konusu oldu. Kupon sahipleri açıklanan Sayısal Loto sonuçlarını oynadıkları kolonlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol ediyor. Çekilişin ardından büyük ikramiye tutarı ve kazanan kişi sayısı da belli oldu. Peki, 26 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte 26 Ağustos 2026 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kazandıran numaralara çevrildi. Sayısal Loto oynayanlar, kuponlarını kontrol ederek ikramiye durumlarını öğrenmek istiyor. Çekilişte çıkan numaralar sonuç sorgulama ekranında yer alırken ikramiye dağılımı da belli oldu. Büyük ikramiyenin yanı sıra diğer ikramiye kategorilerinde kaç kişinin kazandığı da merak ediliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, 26 Ağustos 2026 Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
26 AĞUSTOS 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
26 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu.
Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar:
26 - 34 - 40 - 48 - 71 - 78
JOKER 63 + SÜPERSTAR 32
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?
Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebiliyor.
Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye tutarı ve kuponun kazanç durumu ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.
Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.