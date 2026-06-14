14 HAZİRAN 2026 EN SON DEPREM NEREDE, NE ZAMAN VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

14 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar yakından izleniyor. “Az önce deprem mi oldu, nerede gerçekleşti, büyüklüğü kaç?” soruları gündemdeki yerini korurken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel veriler dikkatle takip ediliyor. Son depremlerin merkez üssü, derinliği ve şiddetine dair tüm ayrıntılar anlık olarak paylaşılırken, yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.