SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi
14 Haziran son dakika deprem listesi yakından takip ediliyor! Az önce deprem mi oldu, hangi şehirde hissedildi, büyüklüğü kaç olarak açıklandı? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan en son verilerle Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve şiddeti anbean güncelleniyor. İşte son depremler listesi ve tüm detaylar…
Türkiye’de hissedilen son sarsıntılar sonrası “Az önce deprem mi oldu?” sorusu gündemdeki yerini aldı. 14 Haziran tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi yayımlandı. Depremin nerede meydana geldiği, kaç büyüklüğünde olduğu ve hangi illerde hissedildiğiyle ilgili tüm ayrıntılar merak ediliyor. İşte dakika dakika güncellenen son depremler verileri…
14 HAZİRAN 2026 EN SON DEPREM NEREDE, NE ZAMAN VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?
14 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar yakından izleniyor. “Az önce deprem mi oldu, nerede gerçekleşti, büyüklüğü kaç?” soruları gündemdeki yerini korurken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel veriler dikkatle takip ediliyor. Son depremlerin merkez üssü, derinliği ve şiddetine dair tüm ayrıntılar anlık olarak paylaşılırken, yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.