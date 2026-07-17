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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika deprem mi oldu? 17 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede?

        Son dakika deprem mi oldu? 17 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede?

        Son dakika deprem gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 17 Temmuz 2026 Cuma günü yaşanan sarsıntının ardından binlerce kişi, "Deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğündeydi?", "AFAD ve Kandilli son depremler listesinde yer aldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Resmi kurumlar tarafından yayımlanan güncel veriler doğrultusunda depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne ilişkin bilgiler anbean güncellenirken, tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 07:25 Güncelleme:
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        Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "17 Temmuz 2026 deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları en çok araştırılan konular arasına girdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi yakından takip edilirken, vatandaşlar meydana gelen depremin merkez üssü, büyüklüğü ve hissedildiği illere ilişkin resmi açıklamaları bekliyor. İşte 17 Temmuz 2026 Cuma günü AFAD ve Kandilli verileriyle son dakika deprem gelişmeleri...

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        17 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

        17 Temmuz 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte yaşanan deprem bulunmamaktadır.

        17 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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