Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "17 Temmuz 2026 deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları en çok araştırılan konular arasına girdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi yakından takip edilirken, vatandaşlar meydana gelen depremin merkez üssü, büyüklüğü ve hissedildiği illere ilişkin resmi açıklamaları bekliyor. İşte 17 Temmuz 2026 Cuma günü AFAD ve Kandilli verileriyle son dakika deprem gelişmeleri...