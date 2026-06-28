SON DAKİKA DEPREMLER 28 HAZİRAN: Bugün deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde? 28 Haziran Pazar 2026 AFAD ve Kandilli deprem listesi

Türkiye genelinde hissedilen son depremlerle ilgili tüm gelişmeler anbean güncelleniyor. 28 Haziran’da yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliğiyle ilgili detaylar araştırılırken, en son deprem listesi dikkat çekiyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren meydana gelen küçük ve orta büyüklükteki depremler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, “Hangi ilde deprem oldu, en son sarsıntı nerede gerçekleşti?” soruları da gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre açıklanan son dakika deprem bilgileri, riskli bölgelerde yaşayanlar başta olmak üzere geniş kitlelerin odağında yer alıyor. İşte güncel son depremler listesi...