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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER 28 HAZİRAN: Bugün deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde? 28 Haziran Pazar 2026 AFAD ve Kandilli deprem listesi

        SON DAKİKA DEPREMLER 28 HAZİRAN: Bugün deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde? 28 Haziran Pazar 2026 AFAD ve Kandilli deprem listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 28 Haziran Pazar gününe ait son deprem verileri yakından takip ediliyor. Gün içinde meydana gelen sarsıntıların detayları, saat ve büyüklük bilgileriyle birlikte merak konusu olurken, "Az önce deprem mi oldu?" sorusu yanıt arıyor. İşte güncel son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        Türkiye genelinde hissedilen son depremlerle ilgili tüm gelişmeler anbean güncelleniyor. 28 Haziran’da yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliğiyle ilgili detaylar araştırılırken, en son deprem listesi dikkat çekiyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren meydana gelen küçük ve orta büyüklükteki depremler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, “Hangi ilde deprem oldu, en son sarsıntı nerede gerçekleşti?” soruları da gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre açıklanan son dakika deprem bilgileri, riskli bölgelerde yaşayanlar başta olmak üzere geniş kitlelerin odağında yer alıyor. İşte güncel son depremler listesi...

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        28 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

        Türkiye’de meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak kamuoyuna duyuruluyor. Güncel deprem listesinde, farklı büyüklüklerde gerçekleşen tüm sarsıntılar yer alırken; bu veriler sayesinde depremin şiddeti, merkez üssü ve yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiği kolayca öğrenilebiliyor. Özellikle son dakika verileri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

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        28 HAZİRAN 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

        28 Haziran 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte yaşanan deprem bulunmamaktadır.

        28 HAZİRAN PAZAR SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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