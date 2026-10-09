SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 9 EKİM 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen küçük büyük tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. Bugün yaşanan irili ufaklı tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 9 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz. İşte 9 Ekim 2026 Cuma son dakika depremler sorgulama ekranı…
Ülke genelinde her gün küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:58'de Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesine 204.62 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı, 6.69 kilometre derinlikte kaydedildi.
9 EKİM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2026-10-09 14:58:07 35.01617 26.508 6.69 MW 3.7 Akdeniz - [204.62 km] Datça (Muğla)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.