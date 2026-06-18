FED faiz kararını açıkladı Haziran 2026! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı?
ABD Merkez Bankası (FED), 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantının ardından Haziran 2026 faiz kararını açıkladı. Küresel piyasaların merakla beklediği karar, altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edildi. FED, yeni Başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısında para politikası yönünü belirledi. Piyasalarda faiz indirimi beklentileri sınırlı kalırken, gözler karar metni ve FED Başkanı'nın açıklamalarına çevrilmişti. Kararın ardından yatırımcılar, faizlerin düşüp düşmediğini veya sabit tutulup tutulmadığını araştırmaya başladı. Peki FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü? İşte Haziran 2026 FED faiz kararı...
ABD Merkez Bankası'nın (FED) Haziran ayı toplantısı küresel piyasaların odağındaki gelişmeler arasında yer aldı. Yeni FED Başkanı Kevin Warsh'ın yönettiği ilk faiz toplantısından çıkacak karar, yatırımcılar tarafından dikkatle izlendi. ABD-İran anlaşmasına ilişkin gelişmeler ve enflasyon görünümü, para politikası beklentilerini şekillendiren başlıca unsurlar arasında yer aldı. Peki FED faiz kararı açıklandı mı, faizler düştü mü, sabit mi kaldı? İşte detaylar...
FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (FED), Haziran 2026 toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.
Böylece FED, 2026 yılında gerçekleştirdiği Ocak, Mart ve Nisan toplantılarının ardından Haziran ayında da faizlerde değişikliğe gitmedi. Karar, piyasa beklentileriyle büyük ölçüde örtüştü.
FED FAİZLERİ DÜŞÜRDÜ MÜ, SABİT Mİ BIRAKTI?
ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.
2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed ocak, mart ve nisan toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece bugünle beraber 4 sefer 'pas' demiş oldu.
ÖNCEKİ FED TOPLANTILARINDA NE KARAR ALINMIŞTI?
FED, 2026 yılındaki ilk toplantısını Ocak ayında gerçekleştirmiş ve politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmıştı.
Mart ve Nisan toplantılarında da faiz oranlarında değişikliğe gidilmezken, Nisan ayındaki toplantı dikkat çeken görüş ayrılıklarına sahne olmuştu. Böylece FED, Haziran kararıyla birlikte üst üste dördüncü toplantısında da faizleri değiştirmemiş oldu.
KEVIN WARSH DÖNEMİNDE İLK FED KARARI
Haziran toplantısı, yeni FED Başkanı Kevin Warsh'ın başkanlık ettiği ilk FOMC toplantısı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdı.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTIK YOK
Bunun yanında faiz kararıyla beraber, Fed yetkililerinin faiz beklentilerini yansıtan ve piyasalar tarafından yakından takip edilen "nokta grafiği" (dot plot) de yayımlandı. Grafik mart ayında yer alan faiz indirimi beklentisinin artık medyan görünümde bulunmadığını ortaya koydu.
Projeksiyon dokümanına eklenen notta, toplantıya katılan 19 yetkiliden yalnızca 18'inin faiz ve ekonomik tahmin sunduğu belirtildi. Bu nedenle bir üyenin projeksiyonları nokta grafiğine dahil edilmedi. Projeksiyonlarda ayrıca 2028 yılına ilişkin grafikte de bir noktanın eksik olduğu dikkat çekti.
Fed yetkililerinin tahminlerine göre federal fonlama faiz oranı için 2026 yıl sonu medyan beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseldi. Bu revizyon, komitenin bu bir faiz artırımının gerekli olabileceğini düşündüğüne işaret etti.
GÖRÜŞ AYRILIKLARI
Faiz patikasına ilişkin görüş ayrılıklarının da belirginleştiği görüldü. Yetkililerden sekizi yıl sonuna kadar faizlerde değişiklik beklemezken, bir üye faiz indirimi öngördü. Buna karşılık dokuz üye ise en az bir faiz artışı yapılmasının uygun olacağını değerlendirdi.
Söz konusu dağılım, Fed içinde enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ve para politikası konusunda daha şahin bir eğilimin güç kazandığını ortaya koydu.
BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞTÜ ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Fed bunun yanında Komite üyelerinin ekonomik projeksiyonlarını da yayımladı. Buna göre Fed yetkilileri ABD ekonomisinin 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye düşürdü. 2027 yılı büyüme tahmini yüzde 2,3 seviyesinde korunurken, 2028 yılı beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseltildi.
En dikkat çekici revizyon ise enflasyon beklentilerinde görüldü.
Yıl Haziran Mart Değişim
2026 %3,6 %2,7 +0,9 puan
2027 %2,3 %2,2 +0,1 puan
2028 %2,0 %2,0 Değişmedi
Fed'in enflasyona ilişkin 2026 yılı tahmini yüzde 2,7'den yüzde 3,6'ya yükseltildi. Aynı dönem için çekirdek enflasyonu beklentisi de yüzde 2,7'den yüzde 3,3'e çıkarıldı.
2027 yılı için manşet enflasyon tahmini yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e, çekirdek enflasyon tahmini ise yüzde 2,2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.
WARSH: KENDİ PROJEKSİYONLARIMI SUNMAKTAN KAÇINDIM
Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Kevin Warsh nokta grafiğindeki eksik projeksiyonun kendisine ait olduğunu doğruladı. Warsh "Komite üyelerinin bu projeksiyonları sunması uzun süredir bu komitenin bir uygulamasıdır ve meslektaşlarımı bunu sürdürmeye teşvik ettim. Ancak ben, Ekonomik Projeksiyon Özeti'ne (SEP) ilişkin uzun zamandır savunduğum görüşler doğrultusunda, en azından mevcut yapısıyla, kendi projeksiyonlarımı sunmaktan kaçındım" dedi.
BEŞ ÇALIŞMA GRUBU KURULDU
Fed Başkanı olarak yaptığı ilk açıklamada Warsh, para politikasına etki eden çeşitli unsurlar ve bunların para politikası içindeki yerleriyle ilgili geniş kapsamlı konuları ele alacak beş çalışma grubu kurulduğunu açıkladı.
Komiteler; iletişim, Fed’in bilanço yapısı, veri kaynaklarına bağımlılığı, verimlilik ve istihdam ile yapay zeka ve diğer dönüştürücü teknolojilerin etkisi ile merkez bankasının enflasyon “çerçeveleri” üzerine odaklanacak.
Warsh, panellerin nasıl çalışacağına dair kabaca bir çerçeve çizdi ve önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi verileceğini söyledi.
“Her çalışma grubu, sistemdeki herkesin, son birkaç günde birlikte oturduğum masadaki herkesin paylaştığı ortak bir amaca hizmet edecek: Görevine karşı net görüşe sahip, amacına uygun ve geleceğe odaklanmış bir Fed olacak” dedi.
"METİNDE İLERİYE DÖNÜK YÖNLENDİRME YER ALMIYOR"
Warsh, bunun yanında Fed’in politika metnindeki “farklılığı” da kabul etti.
“Biraz daha kısa, biraz daha basit ve bazı eski ifadelerden arındırılmış” diyen Warsh “Bu metin, durumu elimizden geldiğince en iyi şekilde sadece olgularla ortaya koyuyor. Mevcut politika koşullarına pek uygun olmadığı konusunda hemfikir olduğumuz için, ileriye dönük yönlendirme (forward guidance) de metinde yer almıyor” ifadelerini kullandı.