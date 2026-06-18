KEVIN WARSH DÖNEMİNDE İLK FED KARARI

Haziran toplantısı, yeni FED Başkanı Kevin Warsh'ın başkanlık ettiği ilk FOMC toplantısı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTIK YOK

Bunun yanında faiz kararıyla beraber, Fed yetkililerinin faiz beklentilerini yansıtan ve piyasalar tarafından yakından takip edilen "nokta grafiği" (dot plot) de yayımlandı. Grafik mart ayında yer alan faiz indirimi beklentisinin artık medyan görünümde bulunmadığını ortaya koydu.

Projeksiyon dokümanına eklenen notta, toplantıya katılan 19 yetkiliden yalnızca 18'inin faiz ve ekonomik tahmin sunduğu belirtildi. Bu nedenle bir üyenin projeksiyonları nokta grafiğine dahil edilmedi. Projeksiyonlarda ayrıca 2028 yılına ilişkin grafikte de bir noktanın eksik olduğu dikkat çekti.

Fed yetkililerinin tahminlerine göre federal fonlama faiz oranı için 2026 yıl sonu medyan beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseldi. Bu revizyon, komitenin bu bir faiz artırımının gerekli olabileceğini düşündüğüne işaret etti.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Faiz patikasına ilişkin görüş ayrılıklarının da belirginleştiği görüldü. Yetkililerden sekizi yıl sonuna kadar faizlerde değişiklik beklemezken, bir üye faiz indirimi öngördü. Buna karşılık dokuz üye ise en az bir faiz artışı yapılmasının uygun olacağını değerlendirdi.

Söz konusu dağılım, Fed içinde enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ve para politikası konusunda daha şahin bir eğilimin güç kazandığını ortaya koydu.