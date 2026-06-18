Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA! FED faiz kararı açıklandı Haziran 2026 | FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı, yükseldi mi? FED Başkanından açıklama

        FED faiz kararını açıkladı Haziran 2026! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı?

        ABD Merkez Bankası (FED), 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantının ardından Haziran 2026 faiz kararını açıkladı. Küresel piyasaların merakla beklediği karar, altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edildi. FED, yeni Başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısında para politikası yönünü belirledi. Piyasalarda faiz indirimi beklentileri sınırlı kalırken, gözler karar metni ve FED Başkanı'nın açıklamalarına çevrilmişti. Kararın ardından yatırımcılar, faizlerin düşüp düşmediğini veya sabit tutulup tutulmadığını araştırmaya başladı. Peki FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü? İşte Haziran 2026 FED faiz kararı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 00:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ABD Merkez Bankası'nın (FED) Haziran ayı toplantısı küresel piyasaların odağındaki gelişmeler arasında yer aldı. Yeni FED Başkanı Kevin Warsh'ın yönettiği ilk faiz toplantısından çıkacak karar, yatırımcılar tarafından dikkatle izlendi. ABD-İran anlaşmasına ilişkin gelişmeler ve enflasyon görünümü, para politikası beklentilerini şekillendiren başlıca unsurlar arasında yer aldı. Peki FED faiz kararı açıklandı mı, faizler düştü mü, sabit mi kaldı? İşte detaylar...

        2

        FED FAİZ KARARI NE OLDU?

        ABD Merkez Bankası (FED), Haziran 2026 toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

        Böylece FED, 2026 yılında gerçekleştirdiği Ocak, Mart ve Nisan toplantılarının ardından Haziran ayında da faizlerde değişikliğe gitmedi. Karar, piyasa beklentileriyle büyük ölçüde örtüştü.

        3

        FED FAİZLERİ DÜŞÜRDÜ MÜ, SABİT Mİ BIRAKTI?

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

        2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed ocak, mart ve nisan toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece bugünle beraber 4 sefer 'pas' demiş oldu.

        ÖNCEKİ FED TOPLANTILARINDA NE KARAR ALINMIŞTI?

        FED, 2026 yılındaki ilk toplantısını Ocak ayında gerçekleştirmiş ve politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmıştı.

        Mart ve Nisan toplantılarında da faiz oranlarında değişikliğe gidilmezken, Nisan ayındaki toplantı dikkat çeken görüş ayrılıklarına sahne olmuştu. Böylece FED, Haziran kararıyla birlikte üst üste dördüncü toplantısında da faizleri değiştirmemiş oldu.

        4

        KEVIN WARSH DÖNEMİNDE İLK FED KARARI

        Haziran toplantısı, yeni FED Başkanı Kevin Warsh'ın başkanlık ettiği ilk FOMC toplantısı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdı.

        FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTIK YOK

        Bunun yanında faiz kararıyla beraber, Fed yetkililerinin faiz beklentilerini yansıtan ve piyasalar tarafından yakından takip edilen "nokta grafiği" (dot plot) de yayımlandı. Grafik mart ayında yer alan faiz indirimi beklentisinin artık medyan görünümde bulunmadığını ortaya koydu.

        Projeksiyon dokümanına eklenen notta, toplantıya katılan 19 yetkiliden yalnızca 18'inin faiz ve ekonomik tahmin sunduğu belirtildi. Bu nedenle bir üyenin projeksiyonları nokta grafiğine dahil edilmedi. Projeksiyonlarda ayrıca 2028 yılına ilişkin grafikte de bir noktanın eksik olduğu dikkat çekti.

        Fed yetkililerinin tahminlerine göre federal fonlama faiz oranı için 2026 yıl sonu medyan beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseldi. Bu revizyon, komitenin bu bir faiz artırımının gerekli olabileceğini düşündüğüne işaret etti.

        GÖRÜŞ AYRILIKLARI

        Faiz patikasına ilişkin görüş ayrılıklarının da belirginleştiği görüldü. Yetkililerden sekizi yıl sonuna kadar faizlerde değişiklik beklemezken, bir üye faiz indirimi öngördü. Buna karşılık dokuz üye ise en az bir faiz artışı yapılmasının uygun olacağını değerlendirdi.

        Söz konusu dağılım, Fed içinde enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ve para politikası konusunda daha şahin bir eğilimin güç kazandığını ortaya koydu.

        5

        BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞTÜ ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

        Fed bunun yanında Komite üyelerinin ekonomik projeksiyonlarını da yayımladı. Buna göre Fed yetkilileri ABD ekonomisinin 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye düşürdü. 2027 yılı büyüme tahmini yüzde 2,3 seviyesinde korunurken, 2028 yılı beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseltildi.

        En dikkat çekici revizyon ise enflasyon beklentilerinde görüldü.

        Yıl Haziran Mart Değişim

        2026 %3,6 %2,7 +0,9 puan

        2027 %2,3 %2,2 +0,1 puan

        2028 %2,0 %2,0 Değişmedi

        Fed'in enflasyona ilişkin 2026 yılı tahmini yüzde 2,7'den yüzde 3,6'ya yükseltildi. Aynı dönem için çekirdek enflasyonu beklentisi de yüzde 2,7'den yüzde 3,3'e çıkarıldı.

        2027 yılı için manşet enflasyon tahmini yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e, çekirdek enflasyon tahmini ise yüzde 2,2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

        6

        WARSH: KENDİ PROJEKSİYONLARIMI SUNMAKTAN KAÇINDIM

        Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Kevin Warsh nokta grafiğindeki eksik projeksiyonun kendisine ait olduğunu doğruladı. Warsh "Komite üyelerinin bu projeksiyonları sunması uzun süredir bu komitenin bir uygulamasıdır ve meslektaşlarımı bunu sürdürmeye teşvik ettim. Ancak ben, Ekonomik Projeksiyon Özeti'ne (SEP) ilişkin uzun zamandır savunduğum görüşler doğrultusunda, en azından mevcut yapısıyla, kendi projeksiyonlarımı sunmaktan kaçındım" dedi.

        BEŞ ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

        Fed Başkanı olarak yaptığı ilk açıklamada Warsh, para politikasına etki eden çeşitli unsurlar ve bunların para politikası içindeki yerleriyle ilgili geniş kapsamlı konuları ele alacak beş çalışma grubu kurulduğunu açıkladı.

        Komiteler; iletişim, Fed’in bilanço yapısı, veri kaynaklarına bağımlılığı, verimlilik ve istihdam ile yapay zeka ve diğer dönüştürücü teknolojilerin etkisi ile merkez bankasının enflasyon “çerçeveleri” üzerine odaklanacak.

        Warsh, panellerin nasıl çalışacağına dair kabaca bir çerçeve çizdi ve önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi verileceğini söyledi.

        “Her çalışma grubu, sistemdeki herkesin, son birkaç günde birlikte oturduğum masadaki herkesin paylaştığı ortak bir amaca hizmet edecek: Görevine karşı net görüşe sahip, amacına uygun ve geleceğe odaklanmış bir Fed olacak” dedi.

        "METİNDE İLERİYE DÖNÜK YÖNLENDİRME YER ALMIYOR"

        Warsh, bunun yanında Fed’in politika metnindeki “farklılığı” da kabul etti.

        “Biraz daha kısa, biraz daha basit ve bazı eski ifadelerden arındırılmış” diyen Warsh “Bu metin, durumu elimizden geldiğince en iyi şekilde sadece olgularla ortaya koyuyor. Mevcut politika koşullarına pek uygun olmadığı konusunda hemfikir olduğumuz için, ileriye dönük yönlendirme (forward guidance) de metinde yer almıyor” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Belediye başkanına tehdit ve hakarete gözaltı

        (DHA) Afyonkarahisar'da belediye başkanına tehdit ve hakarette bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        ABD Başkanı: İran'la mutabakat kısa süre içinde imzalanacak
        Portekiz'e Kongo çelmesi!
        Portekiz'e Kongo çelmesi!
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı
        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı
        Fenerbahçe'den savunma harekatı!
        Fenerbahçe'den savunma harekatı!
        14 maddelik mutabakat metni paylaşıldı
        14 maddelik mutabakat metni paylaşıldı
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        54 ilde tetikçi operasyonu
        54 ilde tetikçi operasyonu
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam