Kumpirden zehirlenerek öldüğü iddia edilen kadının çocuklarına 50'şer bin lira tazminat kararı

Kumpirden zehirlenerek öldüğü iddia edilen kadının çocuklarına 50'şer bin lira tazminat kararı[15:10, 17.06.2026] alper abi: İzmir'de, 2024 yılında bir işletmede yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve taburcu edilmesinin ardından evinde hayatını kaybeden 60 yaşındaki Ser... Daha Fazla Göster Kumpirden zehirlenerek öldüğü iddia edilen kadının çocuklarına 50'şer bin lira tazminat kararı[15:10, 17.06.2026] alper abi: İzmir'de, 2024 yılında bir işletmede yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve taburcu edilmesinin ardından evinde hayatını kaybeden 60 yaşındaki Servet Polat'ın çocuklarına, 50'şer bin liralık manevi tazminat verilmesine hükmedildi. İki kardeş kararı üst mahkemeye taşıyacak (AA) Daha Az Göster