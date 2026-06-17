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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA! FED faiz kararı açıklandı Haziran 2026 | FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?

        FED faiz kararını açıkladı Haziran 2026! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?

        ABD Merkez Bankası (FED), 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantının ardından Haziran 2026 faiz kararını açıkladı. Küresel piyasaların merakla beklediği karar, altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edildi. FED, yeni Başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısında para politikası yönünü belirledi. Piyasalarda faiz indirimi beklentileri sınırlı kalırken, gözler karar metni ve FED Başkanı'nın açıklamalarına çevrilmişti. Kararın ardından yatırımcılar, faizlerin düşüp düşmediğini veya sabit tutulup tutulmadığını araştırmaya başladı. Peki FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü? İşte Haziran 2026 FED faiz kararı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 21:01 Güncelleme:
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        ABD Merkez Bankası'nın (FED) Haziran ayı toplantısı küresel piyasaların odağındaki gelişmeler arasında yer aldı. Yeni FED Başkanı Kevin Warsh'ın yönettiği ilk faiz toplantısından çıkacak karar, yatırımcılar tarafından dikkatle izlendi. ABD-İran anlaşmasına ilişkin gelişmeler ve enflasyon görünümü, para politikası beklentilerini şekillendiren başlıca unsurlar arasında yer aldı. Peki FED faiz kararı açıklandı mı, faizler düştü mü, sabit mi kaldı? İşte detaylar...

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        FED FAİZ KARARI NE OLDU?

        ABD Merkez Bankası (FED), Haziran 2026 toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

        Böylece FED, 2026 yılında gerçekleştirdiği Ocak, Mart ve Nisan toplantılarının ardından Haziran ayında da faizlerde değişikliğe gitmedi. Karar, piyasa beklentileriyle büyük ölçüde örtüştü.

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        FED FAİZLERİ DÜŞÜRDÜ MÜ, SABİT Mİ BIRAKTI?

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

        2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed ocak, mart ve nisan toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece bugünle beraber 4 sefer 'pas' demiş oldu.

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        ÖNCEKİ FED TOPLANTILARINDA NE KARAR ALINMIŞTI?

        FED, 2026 yılındaki ilk toplantısını Ocak ayında gerçekleştirmiş ve politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmıştı.

        Mart ve Nisan toplantılarında da faiz oranlarında değişikliğe gidilmezken, Nisan ayındaki toplantı dikkat çeken görüş ayrılıklarına sahne olmuştu. Böylece FED, Haziran kararıyla birlikte üst üste dördüncü toplantısında da faizleri değiştirmemiş oldu.

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        KEVIN WARSH DÖNEMİNDE İLK FED KARARI

        Haziran toplantısı, yeni FED Başkanı Kevin Warsh'ın başkanlık ettiği ilk FOMC toplantısı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdı.

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        Piyasalar yalnızca faiz kararını değil, Warsh'ın enflasyon, büyüme ve gelecek döneme ilişkin mesajlarını da yakından takip etti. Analistler, yeni dönemde FED iletişim stratejisinde değişiklikler yaşanabileceğini belirtiyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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