Gaziantep'de korkutan deprem! 13 Haziran 2026 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Gaziantep'de meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı ilk verilere göre depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı. Sarsıntı çevre ilçeler ile bazı yakın illerde de hissedildi. Peki, Gaziantep'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ilk verilere göre saat 00.08'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi de sarsıntının merkez üssünü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olarak duyuruldu. İşte detaylar...
GAZİANTEP'DE DEPREM
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi
AFYONKARAHİSAR'DA DEPREM
AFAD verisi ile Afyonkarahisar Merkez'de saat 04.46'da 3.2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
13 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.