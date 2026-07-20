Son dakika: On Numara sonuçları açıklandı! 20 Temmuz 2026 On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçları 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından milyonlarca şans oyunu sever tarafından araştırılıyor. Milli Piyango Online tarafından canlı olarak yapılan çekiliş sonrası, "20 Temmuz 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı?", "Kazandıran numaralar hangileri?", "Büyük ikramiye çıktı mı?" soruları yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. İşte 20 Temmuz 2026 On Numara çekiliş sonuçları, kazanan numaralar, ikramiye dağılımı ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin tüm ayrıntılar...
20 Temmuz 2026 On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Haftanın merakla beklenen On Numara çekilişi tamamlanırken, gözler Milli Piyango Online tarafından açıklanan resmi sonuçlara çevrildi. Çekilişin ardından talihliler kazandıran numaraları ve ikramiye bilgilerini öğrenmek için sonuç ekranına akın ediyor. Peki, 20 Temmuz 2026 On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu, kazanan numaralar neler, büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte resmi sonuç ekranı...
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
On Numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numarası veya kupon bilgileri girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı kolayca öğrenilebiliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.