On Numara sonuçları açıklandı 26 Haziran Cuma! On Numara sonucu sorgulama ekranı
26 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından sonuçlar belli oldu. Haftanın son On Numara çekilişine katılan binlerce kişi kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Milli Piyango Online tarafından canlı olarak gerçekleştirilen çekiliş sonrası sonuçlar erişime açıldı. Şans oyunuseverler, biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor. Peki, 26 Haziran 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar neler, On Numara sonucu nasıl sorgulanır? İşte 26 Haziran 2026 On Numara sonuçları ve sorgulama ekranına ilişkin tüm detaylar...
26 Haziran 2026 tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri Milli Piyango sisteminde yayımlandı. On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyenler On Numara sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki, On Numara sonuçları nereden sorgulanır ve kazanan numaralar hangileri? İşte 26 Haziran 2026 On Numara sonuçları...
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
26 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından sonuçlar açıklandı.
Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonrasında kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri erişime açıldı.
26 HAZİRAN 2026 ON NUMARA KAZANAN NUMARALAR
26 Haziran 2026 tarihli On Numara çekilişinde belirlenen kazanan numaralar, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango'nun resmi sonuç ekranında yayımlandı.
Kazanan numaralar:
3 - 6 - 7 - 8 - 15 - 23 - 29 - 31 - 35 - 38 - 43
47 - 48 - 59 - 62 - 69 - 70 - 74 - 75 - 76 - 79 - 80
ON NUMARA SONUCU NASIL SORGULANIR?
On Numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar kupon veya bilet bilgilerini girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını anında sorgulayabiliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.