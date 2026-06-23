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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA | Resmi Gazete kararları yayımlandı 23 Haziran 2026: Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

        Resmi Gazete kararları yayımlandı 23 Haziran 2026: Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

        23 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda sağlık hizmetlerinden sigortacılık sektörüne kadar farklı alanlarda önemli yönetmelikler yer aldı. Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine ilişkin yeni düzenleme dikkat çekerken, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde de değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de ayrıca Anayasa Mahkemesi tarafından verilen çeşitli kararlar yayımlandı. Peki 23 Haziran Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi kararları ve diğer önemli başlıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 01:41 Güncelleme:
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        23 Haziran 2026 Salı günü Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yürütme ve İdare Bölümü'nde iki yeni yönetmelik yayımlanırken, Yargı Bölümü'nde Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli kararlarına yer verildi. Özellikle evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin sunumuna ilişkin yönetmelik sağlık alanında dikkat çeken düzenlemeler arasında yer aldı. Sigortacılık sektörünü ilgilendiren yönetmelik değişikliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki 23 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte günün Resmi Gazete kararları...

        2

        23 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik

        –– Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2026/25, K: 2026/25 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2023/1011 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2023/47320 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 29/1/2026 Tarihli ve 2021/18451 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 29/1/2026 Tarihli ve 2024/63094 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        EVDE SAĞLIK VE PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNE YENİ DÜZENLEME

        Resmi Gazete'nin Yürütme ve İdare Bölümü'nde yayımlanan "Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik" ile evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

        Yönetmelik, hizmetlerin sunumu, koordinasyonu ve ilgili süreçlerin daha etkin şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

        4

        SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

        Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer düzenleme ise Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik oldu.

        Yayımlanan değişiklikle birlikte sigortacılık sektörüne ilişkin bazı hükümlerde güncellemeye gidildi.

        5

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI YAYIMLANDI

        Resmi Gazete'nin Yargı Bölümü'nde Anayasa Mahkemesi tarafından verilen çeşitli kararlar da kamuoyuyla paylaşıldı.

        Bunlar arasında Anayasa Mahkemesinin 12 Şubat 2026 tarihli ve E: 2026/25, K: 2026/25 sayılı kararı ile farklı bireysel başvurulara ilişkin kararlar yer aldı.

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