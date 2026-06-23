EVDE SAĞLIK VE PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNE YENİ DÜZENLEME

Resmi Gazete'nin Yürütme ve İdare Bölümü'nde yayımlanan "Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik" ile evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Yönetmelik, hizmetlerin sunumu, koordinasyonu ve ilgili süreçlerin daha etkin şekilde yürütülmesini amaçlıyor.