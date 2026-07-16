Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı 16 Temmuz 2026 Perşembe! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı 16 Temmuz 2026 Perşembe! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto'da haftanın merakla beklenen çekilişi 16 Temmuz 2026 Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen binlerce kişi, Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Peki, 16 Temmuz 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte MPİ ile 16 Temmuz 2026 Perşembe Süper Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 21:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük heyecana sahne oldu. Şans oyunu tutkunları, çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaraları öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi. Çekilişte belirlenen numaralarla birlikte ikramiye dağılımı da ilan edildi. Büyük ikramiyenin hangi bilete isabet ettiği merak konusu olurken, sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Peki, 16 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte kazandıran numaralar ve sonuç ekranı...

        2

        16 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

        16 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli oldu.

        3

        16 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online sistemi üzerinden ilan edilirken, ikramiye dağılımı da aynı ekran üzerinden görüntülenebiliyor.

        6 - 26 - 30 - 33 - 38 - 46

        4

        SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor.

        Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.

        5

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karadeniz'de istinat duvarı endişesi

        Doğu Karadeniz'de son yıllarda farklı noktalarda meydana gelen istinat duvarı çökmeleri, dik topoğrafya ve yoğun yağışın etkili olduğu bölgede güvenlik endişelerini artırıyor. Prof. Dr. Osman Sivrikaya, Doğu Karadeniz'de son yıllarda yaşanan istinat duvarı çökmelerini değerlendirerek, bölgenin coğra...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
        Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Zeki Çelik, Juventus'ta!
        Zeki Çelik, Juventus'ta!
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili