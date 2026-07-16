Süper Loto sonuçları açıklandı 16 Temmuz 2026 Perşembe! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto'da haftanın merakla beklenen çekilişi 16 Temmuz 2026 Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen binlerce kişi, Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Peki, 16 Temmuz 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte MPİ ile 16 Temmuz 2026 Perşembe Süper Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük heyecana sahne oldu. Şans oyunu tutkunları, çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaraları öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi. Çekilişte belirlenen numaralarla birlikte ikramiye dağılımı da ilan edildi. Büyük ikramiyenin hangi bilete isabet ettiği merak konusu olurken, sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Peki, 16 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte kazandıran numaralar ve sonuç ekranı...
16 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
16 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli oldu.
16 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI:
Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online sistemi üzerinden ilan edilirken, ikramiye dağılımı da aynı ekran üzerinden görüntülenebiliyor.
6 - 26 - 30 - 33 - 38 - 46
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor.
Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.