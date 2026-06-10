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        Haberler Bilgi Gündem Son Depremler 10 Haziran 2026: Az Önce Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Son Deprem Listesi

        Son depremler 10 Haziran 2026: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son deprem listesi

        Yurt genelinde yaşanan irili ufaklı depremler sonrası son dakika deprem sorgulamaları hız kazandı. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından birçok kişi bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek isterken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 10 Haziran 2026 Çarşamba tarihli son depremler listesinde büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgileri anlık olarak güncelleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 08:03 Güncelleme:
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        Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedilen son sarsıntıların ardından vatandaşlar gözünü deprem verilerine çevirdi. "Az önce deprem mi oldu?", "En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" soruları araştırılırken, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem kayıtları yakından takip ediliyor.

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        Son Deprem Nerede Oldu? AFAD ve Kandilli'den Güncel Deprem Verileri

        Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?" ve "En son deprem nerede meydana geldi?" soruları gündeme gelirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem kayıtlarını anlık olarak paylaşmayı sürdürüyor. Son depremler listesinde büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgileri yer alıyor.

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        AFYONKARAHİSAR'DA DEPREM

        Afyonkarahisar Çay'da saat 05.31'de 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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        10 HAZİRAN 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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