Son depremler 10 Haziran 2026: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son deprem listesi

Son Deprem Nerede Oldu? AFAD ve Kandilli'den Güncel Deprem Verileri

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?" ve "En son deprem nerede meydana geldi?" soruları gündeme gelirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem kayıtlarını anlık olarak paylaşmayı sürdürüyor. Son depremler listesinde büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgileri yer alıyor.