SON DEPREMLER 11 TEMMUZ - BUGÜN || Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?
Son depremler 11 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki gün içerisinde yurt genelinde 3.0 ve üzeri bir deprem meydana gelmedi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için son depremleri haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 11 Temmuz son depremler listesi...
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 09:00 Güncelleme:
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Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki yeni günde 3.0 büyüklüğü ve üzerinde deprem meydana gelmedi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 4 Temmuz tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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