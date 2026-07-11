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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER 11 TEMMUZ - BUGÜN || Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        SON DEPREMLER 11 TEMMUZ - BUGÜN || Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        Son depremler 11 Temmuz Kandilli ve AFAD listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki gün içerisinde yurt genelinde 3.0 ve üzeri bir deprem meydana gelmedi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için son depremleri haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 11 Temmuz son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 09:00 Güncelleme:
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        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki yeni günde 3.0 büyüklüğü ve üzerinde deprem meydana gelmedi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 4 Temmuz tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Tarih(TS)</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Enlem</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Boylam</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Derinlik</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Tip</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Büyüklük</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Yer</span>
        11-07-2026 08:40:39 38.9078 25.7692 6.9 ML 1.7 Ege Denizi - [61.88 km] Karaburun (İzmir)
        11-07-2026 08:25:26 35.1958 26.9142 12.05 ML 2.9 Akdeniz - [173.09 km] Datça (Muğla)
        11-07-2026 08:21:16 35.4244 27.175 11.02 ML 3.6 Akdeniz - [143.03 km] Datça (Muğla)
        11-07-2026 07:51:03 37.9853 27.1697 7.46 ML 1.6 Menderes (İzmir)
        11-07-2026 07:50:06 38.4683 39.2075 7 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
        11-07-2026 07:39:04 36.9922 27.6742 7.03 ML 2.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.41 km] Bodrum (Muğla)
        11-07-2026 06:54:08 39.1844 27.9481 7 ML 1.7 Kırkağaç (Manisa)
        11-07-2026 06:32:42 39.3058 27.0717 16.92 ML 1.5 Bergama (İzmir)
        11-07-2026 06:14:50 40.2106 31.6911 7 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
        11-07-2026 06:13:13 38.15 28.81 12.65 ML 0.7 Buldan (Denizli)
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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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