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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER 12 Haziran 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler 12 Haziran 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar sonrası "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi, günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Peki az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte 12 Haziran AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı güncel deprem verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 07:43 Güncelleme:
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        Yaşanan son sarsıntının ardından gözler yeniden deprem kayıtlarına çevrildi. Türkiye genelinde hissedilen depremlerle ilgili en güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılırken, vatandaşlar son depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü araştırıyor. İşte son depremler listesi ve depreme ilişkin detaylar...

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        AFYONKARAHİSAR'DA DEPREM

        AFAD verisi ile Afyonkarahisar Merkez'de saat 04.46'da 3.2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

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        12 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        12 HAZİRAN SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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