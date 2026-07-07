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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER 7 TEMMUZ - GÜNCEL LİSTE || AFAD ve Kandilli son depremler listesi: Van sabah depremle sallandı! Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu?

        SON DEPREMLER 7 TEMMUZ - GÜNCEL LİSTE || AFAD ve Kandilli son depremler listesi: Van sabah depremle sallandı! Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu?

        Az önce deprem mi oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 06.53'te Van Gölü'nde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için AFAD ve Kandilli listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 7 Temmuz son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 08:44 Güncelleme:
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        A önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hisedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 7 Temmuz tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Tarih(TS)</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Enlem</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Boylam</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Derinlik</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Tip</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Büyüklük</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Yer</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">EventID</span></span></span>
        06-07-2026 08:01:33 36.7428 27.1578 31.15 ML 2.9 Ege Denizi - [26.41 km] Datça (Muğla) 722249
        06-07-2026 07:44:29 38.3231 38.2403 7.2 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 722248
        06-07-2026 07:18:18 39.3192 27.9942 7 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 722247
        06-07-2026 07:00:01 40.8558 28.1539 9.95 ML 1.6 Marmara Denizi - [20.54 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 722246
        06-07-2026 06:47:30 41.4589 43.8633 5.81 ML 1.5 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [57.19 km] Çıldır (Ardahan) 722245
        06-07-2026 06:24:20 39.0633 29.9125 10.42 ML 1.9 Altıntaş (Kütahya) 722243
        06-07-2026 06:18:01 37.3058 36.9686 7 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 722244
        06-07-2026 05:44:21 37.5428 29.7914 5.42 ML 1.8 Yeşilova (Burdur) 722241
        06-07-2026 05:30:02 38.7308 36.3867 7.08 ML 1.3 Pınarbaşı (Kayseri) 722240
        06-07-2026 05:27:20 40.6722 30.5717 7.03 ML 0.9 Karapürçek (Sakarya) 722242
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