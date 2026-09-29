Süper Loto sonuçları açıklandı: 29 Eylül Salı Süper Loto sonucu sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları, 29 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişin ardından şans oyunu takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Milli Piyango Online üzerinden takip edilen çekilişin ardından kupon sahipleri kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte gözler kazanan numaralar, 6 bilen olup olmadığı ve ikramiyenin devredip devretmediği bilgilerine çevrildi. Peki 29 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, Süper Loto'da kazandıran numaralar hangileri? İşte 29 Eylül Salı Süper Loto çekiliş sonucu ve Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı...
29 Eylül 2026 Salı günü Süper Loto heyecanı yaşandı ve çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar merak konusu oldu. Süper Loto'da 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6'sını doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi olurken, 5, 4, 3 ve 2 bilenler de ilgili ikramiye kategorilerinden yararlanıyor. Peki 29 Eylül 2026 Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar neler, büyük ikramiye devretti mi? İşte Milli Piyango Online 29 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto sonuçları açıklandı. Çekilişte belirlenen kazandıran numaralar, ikramiye bilgileri ve kazanan kişi sayıları sonuç sorgulama ekranında yer alıyor.
29 EYLÜL 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
29 Eylül 2026 Süper Loto kazandıran numaralar:
2 - 25 - 42 - 45 - 53 - 54
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kupon bilgileriyle sorgulama yapabiliyor. Ayrıca çekilişte açıklanan numaraları kuponlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kolayca kontrol edebiliyor
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.