Survivor'da çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek final etabında yarışmacılar, büyük final öncesindeki en kritik mücadelelerini veriyor. Finale adını yazdıran isimler netleşirken, izleyiciler de yarı final biletini alan yarışmacıları yakından takip ediyor. Survivor'da şampiyonluk yolunda heyecan her geçen gün daha da artıyor. Peki Survivor kim kazandı? 17 Haziran Survivor yarı finale kim yükseldi? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...