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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim kazandı? 17 Haziran Çarşamba Survivor yarı finale kim yükseldi, finalistler kimler oldu?

        Survivor'da çeyrek final heyecanı! Survivor kim kazandı? 17 Haziran Survivor yarı finale kim yükseldi?

        Survivor 2026'da büyük finale sayılı günler kala heyecan katlanarak artıyor. Çeyrek final etabında yarışmacılar yarı finale yükselmek için kritik mücadelelere çıkıyor. Survivor'da ilk finalist olmayı başaran isim Nobre olmuştu. İkinci finalist koltuğuna ise başarılı performansıyla Sercan oturdu. Yarı final öncesinde Nagehan ve Ramazan da finalistler arasına adını yazdırdı. İzleyiciler şimdi yarı finale yükselen isimleri ve final koltuğundaki son durumu merak ediyor. Peki, Survivor kim kazandı? 17 Haziran Çarşamba Survivor yarı finale kim yükseldi, finalistler kimler oldu? İşte 17 Haziran Çarşamba Survivor yeni bölümünde yaşananlar son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 21:24 Güncelleme:
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        Survivor'da çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek final etabında yarışmacılar, büyük final öncesindeki en kritik mücadelelerini veriyor. Finale adını yazdıran isimler netleşirken, izleyiciler de yarı final biletini alan yarışmacıları yakından takip ediyor. Survivor'da şampiyonluk yolunda heyecan her geçen gün daha da artıyor. Peki Survivor kim kazandı? 17 Haziran Survivor yarı finale kim yükseldi? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        SURVIVOR'DA FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

        Survivor 2026'da finale kalan isimler büyük ölçüde netleşti. Yarışmada ilk finalist olmayı Nobre başardı. Ardından Sercan da performansıyla ikinci finalist olarak adını finale yazdırdı.

        Yarı final öncesinde Nagehan ve Ramazan'ın da finalistler arasına katılmasıyla final koltukları tamamlandı. Böylece Survivor 2026'nın finalistleri Nobre, Sercan, Nagehan ve Ramazan oldu.

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        SURVIVOR'DA YARI FİNALE KİM YÜKSELDİ?

        Çeyrek final etabında mücadele eden yarışmacılar arasından yarı finale yükselen isimler de belli oldu. Final koltuğunu garantileyen yarışmacılar, şampiyonluk yolunda son viraja girdi.

        Yarı final mücadeleleri, yarışmacıların performanslarının yanı sıra seyirci desteğinin de ön plana çıktığı kritik karşılaşmalara sahne oluyor.

        4

        SURVIVOR KİM KAZANDI?

        17 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar büyük finale giden yolda kritik mücadelelere çıktı. Ancak Survivor 2026'nın şampiyonu henüz belli olmadı.

        Büyük finalde yarışacak isimlerin netleşmesinin ardından şampiyonluk mücadelesi gerçekleşecek. Survivor kupasını kaldıracak isim final gecesinde belli olacak.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de elenen son yarışmacı Nefise oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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